Суд знову зменшив розмір застави для ексголови Верховного суду і продовжив йому запобіжний захід – САП

Вищий антикорупційний суд продовжив термін тримання під вартою колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву, при цьому знизив розмір застави, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«5 грудня 2023 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав позицію прокурора САП і продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому голові Верховного суду. Також суд зменшив розмір застави указаному підозрюваному з 35 млн грн до 27 млн грн. Строк дії запобіжного заходу – до 02.02.2024», – йдеться в повідомленні.

У САП додали, що в разі внесення визначеного розміру застави на підозрюваного покладуть низку процесуальних обов’язків.

Вищий антикорупційний суд 13 жовтня продовжив Князєву термін тримання під вартою до 9 грудня, водночас знизивши обсяг застави із 45 до 35 мільйонів гривень.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 15 травня повідомили, що викрили масштабну корупцію у Верховному суді України. Після цього Вищий антикорупційний суд постановив взяти Князєва під варту терміном на 60 днів із можливістю внесення застави у понад 107 млн грн.

Голові Верховного суду Всеволоду Князєву та його спільнику-адвокату 16 травня повідомили за ст. 368 – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.