Справу нардепки, підозрюваної в сприянні незаконному виїзду за кордон, передали до суду

До суду передали справу щодо народної депутатки та її помічниці, яких викрили на отриманні неправомірної вигоди, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«13 грудня 2023 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України та її помічниці, яких викрили на отриманні 11,3 тисяч доларів США за перетин кордону», – йдеться в повідомленні.

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За підсумками слідства щодо досудового розслідування, підозрювані за грошову винагороду обіцяли громадянам «забезпечити прийняття уповноваженими особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи «Шлях».

У липні 2023 року НАБУ та САП повідомили про розслідування проти народної депутатки та її помічниці через ймовірне отримання хабаря за допомогу в незаконному перетині кордону. Правоохоронці не називають імен підозрюваних, але, за даними медіа, йшлося про депутатку від «Слуги народу» Людмилу Марченко. Згодом НАБУ також оприлюднило відео, на якому жінка, схожа на Марченко, намагається позбутися отриманих грошей, перекидаючи їх за паркан.

Сама Марченко справу публічно не коментувала. Її профіль у Фейсбуці закритий, хоча станом на 11 липня в ньому були публічні дописи.