САП: ще одному фігуранту справи ексголови Фонду держмайна повідомили про підозру

Ще одному фігуранту справи про ймовірне злочинне угруповання під керівництвом ексголови Фонду державного майна повідомили про підозру, заявляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому першому заступнику голови ФДМУ – ще одному учаснику очолюваної ексголовою ФДМУ злочинної організації», – йдеться в повідомленні.

Колишнього посадовця підозрюють у причетності до злочинної організації.

Відтак у справі вже 11 підозрюваних.

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Детективи Національного антикорупційного бюро за процесуального керівництва прокурорів САП 22 березня повідомили про підозру колишньому голові Фонду державного майна України. Його підозрюють у тому, що він «очолював злочинне угруповання, яке протягом 2019 – 2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ «Одеський припортовий завод» і один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія».

У повідомленні САП і НАБУ не вказані імена фігурантів, водночас відомо, що у вказаний період Фондом держмайна керував Дмитро Сенниченко. Верховна Рада звільнила його з посади в лютому 2022 року.

У НАБУ також повідомили, що в.о. директора «ОПЗ» і радника голови ФДМУ затримали. Коментарів Сенниченка чи інших фігурантів із цього приводу наразі немає.