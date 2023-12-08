САП: третього суддю Київського апеляційного суду взяли під варту із заставою в майже 5 млн гривень

Ще одному судді Київського апеляційного суду обрали запобіжний захід, заявила Спеціалізована антикорупційна прокуратура 8 грудня.

Засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання запобіжного заходу Віктору Глиняному пройшло 7 грудня.

«ВАКС задовольнив клопотання та застосував до указаного судді запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 4 997 608 гривень, з покладенням відповідних процесуальних обов’язків», – заявила САП.

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Суддя перебуватиме під вартою щонайменше два місяці.

Раніше ВАКС обрав запобіжний захід іншим суддям КАС Юрію Сливі та Ігорю Паленику.

30 листопада САП і Національне антикорупційне бюро повідомили, що розслідують ймовірне отримання хабара чотирма суддями Київського апеляційного суду. За даними слідства, чотирьох суддів викрили на отриманні 35 тисяч доларів за ухвалення рішення про скасування арешту майна.

Київський апеляційний суд 30 листопада заявив, що «рішуче засуджує дії суддів, які вчиняють кримінальні правопорушення, негативно ставиться до випадків корупції у суддівській спільноті, не покриває корупцію і не толерує її».

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Згодом САП повідомила фігурантам справи про корупцію в Київському апеляційному суді повідомили про підозру за статтями про прийняття неправомірної вигоди та вчинення злочину групою осіб.

Вища рада правосуддя 4 грудня надала згоду на утримання під вартою суддів Київського апеляційного суду В’ячеслава Дзюбіна, Ігоря Паленика, Віктора Глиняного та Юрія Сливи.



Як повідомляв «Центр протидії корупції» з посиланням на джерела у САП, суддів Київського апеляційного суду підозрюють в отриманні хабара за рішення про скасування арешту майна однієї з фірм зі справи експрезидента «Мотор-Січі» В’ячеслава Богуслаєва.