Суд почав розгляд справи щодо премій Коболєва по суті – САП

Вищий антикорупційний суд почав розглядати по суті справу колишнього голови правління групи «Нафтогаз» Андрія Коболєва – про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура 14 грудня.

«14 грудня 2023 року за результатами підготовчого засідання колегія суддів Вищого антикорупційного суду відмовила стороні захисту в поверненні обвинувального акту, призначила до розгляду по суті та розпочала розгляд у справі стосовно колишнього Голови правління НАК «Нафтогаз України», – заявила пресслужба відомства.

За повідомленням, прокурорка САП коротко виклала зміст обвинувального акту на засіданні.

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Обвинувачення полягає в тому, що в 2018 році Коболєв, тодішній голова правління компанії, ініціював розгляд Наглядовою радою питання про погодження виплати премії працівникам НАК «Нафтогаз України», в тому числі членам правління. Згодом він підготував зміни до подання, визначивши собі розмір премії у розмірі 10 мільйонів доларів. За версією слідства, Коболєв нібито приховав від комітету з призначень та винагород і наглядової ради обмеження на обсяги премій – до 36 посадових окладів на рік.

«Слідством встановлено, що протягом 2018 року голові правління було незаконно нараховано та виплачено премій на суму, що перевищує максимально допустиму на 229 250 410 гривень», – заявили в САП.

Коболєва звнувачують у розтраті майна в особливо великих розмірах. Йому загрожує від семи до 12 років ув’язнення із трирічною забороною на певні види діяльності та конфіскацією майна в разі визнання винним.

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Сам колишній посадовець також прокоментував засідання, підтвердивши, що обвинувачення передало справу до суду.

«Прокурори САП передали в суд обвинувальний акт, який базується на вигадках детективів НАБУ та САП, які були повістю спростовані протягом останніх місяців досудового розслідування, але проігноровані детективами та прокурорами», – заявив він.

Коболєв розкритикував суд за «підміну понять» і заборону на трансляцію подальших засідань суду.

Колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву повідомили про підозру в січні 2023 року. Справа стосується премії в понад 229 мільйонів гривень, яку він отримав, працюючи на цій посаді, в 2018 році. Коболєв тоді прокоментував повідомлення про підозру, заявивши, що передбачав його і тому повернувся до України.