САП: суд залишив вирок Гримчаку без змін – 10 років ув’язнення

Вищий антикорупційний суд залишив без змін вирок колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку – про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура 19 грудня.

«Суд апеляційної інстанції, заслухавши доводи сторін, підтримав позицію прокурора САП та відмовив у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту. Таким чином, суд залишив без змін вирок ВАКС, яким колишнього міністра засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна», – повідомила прокуратура.

Рішення апеляційної інстанції набуло чинності з моменту проголошення, але його можна оскаржити в касаційному порядку у Верховному Суді протягом трьох місяців.

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ВАКС 23 лютого 2022 року визнав Юрія Гримчака винним у шахрайстві та «підбурюванні до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище».

Юрія Гримчака і брата його дружини Ігоря Овдієнка затримали 14 серпня 2019 року у справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабарів за нібито сприяння в ухваленні рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Перед затриманням вдома у заступника міністра пройшов обшук. Їм інкримінували злочин за статтею про шахрайство.

15 серпня 2019-го Юрію Гримчаку та Ігорю Овдієнку оголосили підозру. Представники заступника міністра відкидали звинувачення, висунуті правоохоронцями.