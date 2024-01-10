Суд поновив громадянина Росії Богдана Львова на посаді судді Верховного суду

Київський окружний адміністративний суд 10 січня задовольнив позов ексголови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова щодо поновлення на посаді судді і виплати заробітної плати «за час вимушеного прогулу». Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода з зали суду. Раніше журналісти «Схем» виявили, що Богдан Львов має громадянство Російської Федерації. Сам він це заперечує. У Верховному суді відмовились повідомити, чи планують подавати апеляцію на рішення Київського окружного адмінсуду.



«Зобовʼязати Верховний суд зарахувати Львова Богдана Юрійовича до штату Верховного суду», – зачитала рішення суддя Київського окружного адміністративного суду Альона Кушнова.



Також суд постановив стягнути з Верховного суду заробітну плату Львова за час «вимушеного прогулу».

Представниця Верховного суду відмовилася коментувати, чи будуть подавати апеляцію на рішення Київського окружного адміністративного суду.

У розмові зі «Схемами» напередодні судового засідання голова Верховного суду Станіслав Кравченко прямо не відповів, чи буде Верховний суд подавати апеляційну скаргу в разі задоволення позову Львова. «Ми ще не бачили рішення, я не можу знати, що буде в тому рішенні написано, як можна так завчасно говорити?» – сказав Кравченко.

Раніше стало відомо, що Державна міграційна служба України зупинила розгляд питання про позбавлення громадянства України екссудді Верховного суду Богдана Львова, у якого «Схеми» виявили паспорт РФ. У відомстві не дали відповіді на запит журналістів про причини такого рішення, пославшись на «конфіденційність» такої інформації. Про зупинення розгляду вперше стало відомо 7 грудня, під час судового засідання за позовом Львова до Верховного суду про поновлення на посаді судді.

5 жовтня 2022 року Голова Верховного суду Всеволод Князєв відрахував голову Касаційного господарського суду Богдана Львова зі штату Верховного суду на підставі листа СБУ про наявність у нього громадянства РФ.

15 вересня того ж року журналісти-розслідувачі «Схем» (Радіо Свобода) опублікували розслідування «Український суддя з російським паспортом», в якому навели численні докази з низки джерел та баз даних, в тому числі публічних, що голова Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдан Львов є громадянином Російської Федерації. Він отримав громадянство ще у 1999 році у Москві, на той момент вже працюючи суддею в Україні. А у 2012 році оновив паспорт після досягнення 45-річчя.

Журналісти встановили, що в день підпису заяви про отримання паспорта, оформленої від його імені, він перебував у Москві. Саме за російським паспортом Богдана Львова проводилися операції з незадекларованим нерухомим майном його родини в Москві, йшлося в розслідуванні з посиланням на історичні витяги з реєстру нерухомості РФ. В день оформлення цієї угоди він також приїжджав до російської столиці потягом з Києва. Його дружина, яка народилася в Москві, також має громадянство РФ.

У коментарі журналістам до виходу розслідування сам суддя заперечив, що має російське громадянство, але не надав документальних підтверджень своїх слів.

Згідно з Конституцією України, набуття суддею громадянства іншої країни – це підстава для припинення його повноважень. У коментарі журналістам до виходу розслідування сам суддя заявив, що російського громадянства у нього немає, але попросив надати йому документи і час, щоб «розібратися», після чого не надав додаткових доказів на підтвердження своїх слів.

Після виходу розслідування суддя Львов визнав, що в реєстрах РФ є дані про його громадянство, але заявив, що це «якісна підробка» для «дестабілізації роботи судової системи України». 26 та 28 вересня він опублікував два дописи на своїй сторінці у фейсбуці, ставлячи під сумнів окремі документи з розслідування, називаючи його «чистим фейком».

У своєму детальному аналізі «Український суддя з паспортом РФ. Продовження розслідування «Схем»» журналісти спростували звинувачення Львова та покроково підтвердили висновки свого розслідування.

Журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв, проаналізувавши справу голови Касаційного господарського суду Богдана Львова, також підтвердив, що високопосадовий український суддя має громадянство Російської Федерації. Він виключив, що це могла бути «якісна» підробка, як заявив Львов після виходу журналістського розслідування «Схем», оскільки суддя мав громадянство країни-агресора задовго до публікації журналістами відповідних фактів, що в тому числі випливає із російських баз, вивантажених багато років тому, в які неможливо внести зміни.

Також під час інтерв’ю «Схемам» Богдан Львов не зміг прокоментувати по суті операції з незадекларованою московською нерухомістю своєї родини, заявивши, що йому потрібен час, щоб згадати про це. Після публікації розслідування у НАБУ відкрили кримінальне провадження за фактами ймовірного недекларування квартири суддею за за ч.1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України – «умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації». Журналістів «Схем» викликали на допит у цьому провадженні як свідків.