Міграційна служба більше не розглядає позбавлення екссудді Львова громадянства України, про що просили Зеленського – «Схеми»

Державна міграційна служба України зупинила розгляд питання про позбавлення екссудді Верховного суду Богдана Львова громадянства України, у якого «Схеми» виявили паспорт РФ. У відомстві не дали відповіді на запит журналістів про причини такого рішення, пославшись на «конфіденційність» такої інформації. Про зупинення розгляду вперше стало відомо 7 грудня, під час судового засідання за позовом Львова до Верховного суду про поновлення на посаді судді.

Так, згідно з документом, долученим Львовим до матеріалів позовної справи, яка слухається в Київському окружному адмінсуді, 17 листопада 2023 року Державна міграційна служба поінформувала Львова, що більше не розглядає подання Комісії з питань громадянства при президентові України про припинення українського громадянства Богдана Львова.



«Ми неодноразово зверталися до Державної міграційної служби, і от остання відповідь була про те, що такий розгляд припинено. На мій погляд, це означає, що вони не можуть довести добровільність набуття громадянства – як підставу для припинення українського громадянства», – повідомив Львов в коментарі «Схемам» після закінчення судового засідання.



«Схеми» надіслали запит до Державної міграційної служби України з проханням повідомити, на яких підставах вони більше не розглядають питання про припинення українського громадянства Богдана Львова. Відповіді там не надали, пославшись на «конфіденційність» такої інформації.



Журналісти звернулися до заступника керівника Офісу президента Олексія Дніпрова, який також очолює Комісію при ОП з питань громадянства. Він повідомив, що не пригадує, чи отримувала Комісія лист від Державної міграційної служби і порадив звернутися до Офісу президента із запитом. Редакція окремо направила лист до ОП.



Наступне засідання у справі Львова, відбудеться у вівторок, 26 грудня, о 13:00 у приміщенні Київського окружного адміністративного суду. Під час засідання відбудуться судові дебати, цього ж дня можуть ухвалити рішення у справі про поновлення Львова на посаді судді.

3 жовтня 2022 року Служба безпеки України поінформувала Верховний суд про наявність у Львова громадянства Росії, на підставі чого голова Верховного суду відрахував Львова зі штату суддів ВС. При цьому в Службі безпеки тоді повідомили, що перевірка триває.



Утім, у суді представниця СБУ повідомила, що станом на зараз перевірок факту набуття громадянства РФ Богданом Львовим не проводиться.

7 жовтня 2022 року петиція на сайті президента про позбавлення Львова українського громадянства набрала 25 тисяч підписів. 22 жовтня президент Володимир Зеленський відповів на петицію – доручив Комісії з питань громадянства при Офісі президента перевірити наявність підстав для припинення українського громадянства Богдана Львова. З того часу про результати розгляду цього питання ані в Офісі президента, ані в Державній міграційній службі не повідомляли.



Петиції передувало розслідування «Схем» про те, що Богдан Львов понад 20 років тому отримав громадянство РФ на підставі довідки військовослужбовця, а потім поновив паспорт по досягненню 45-річного віку у 2012-му. У ньому також йшлося про те, що суддя свідомо користувався російськими документами, зокрема, під час операцій із незадекларованою нерухомістю у Москві, повідомляли «Схеми». Під час інтерв’ю журналістам Львов заперечив що має паспорт РФ.

Після виходу розслідування суддя визнав, що в реєстрах РФ є дані про його громадянство, але заявив, що це «якісна підробка» для «дестабілізації роботи судової системи України». 26 та 28 вересня він опублікував два дописи на своїй сторінці у фейсбуці, ставлячи під сумнів окремі документи з розслідування, називаючи його «чистим фейком».

У своєму детальному аналізі «Український суддя з паспортом РФ. Продовження розслідування «Схем»» журналісти спростували звинувачення Львова та покроково підтвердили висновки свого розслідування.