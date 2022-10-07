Петиція про припинення громадянства України Богдана Львова з паспортом РФ набрала 25 тисяч голосів

Петиція з вимогою перевірити наявність підстав для припинення українського громадянства колишнього голови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова набрала понад 25 тисяч голосів – необхідну кількість, щоб її розглянув президент.

Раніше про російське громадянство Львова розповіли журналісти-розслідувачі «Схем» (проєкт Радіо Свобода) у першій та другій частині розслідування, що згодом підтвердила і СБУ. Після цього голова Верховного суду Всеволод Князєв відрахував Львова зі складу суддів ВС.

«Наявність російського громадянства у судді, який ухвалює рішення іменем України та, до того ж, обіймає високу адміністративну посаду в судовій системі, є загрозою державності і вершиною некомпетентності правоохоронних органів на восьмому році війни з Росією, пів року з яких це повномасштабна війна на винищення всього українського народу», – йдеться у тексті петиції.

Зареєструвала петицію 30 вересня українська волонтерка, військовослужбовиця Збройних сил України Аліна Михайлова.

«Закликаю президента України Володимира Зеленського ініціювати проведення перевірки відповідними державними органами та у разі підтвердження оприлюднених журналістами фактів скористатися своїми повноваженнями і припинити громадянство Богдана Львова», – йдеться у петиції, автори якої посилаються на статтю 19 закону України «Про громадянство України», відповідно до якої, добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави є підставою для втрати громадянства України, а відповідні рішення віднесені до повноважень президента України.

Раніше з вимогою про позбавлення громадянства судді Львова виступили профільні громадські організації. У заяві йдеться про те, що «громадянин Російської Федерації Богдан Львов не може ухвалювати рішення іменем України», тому активісти закликають президента Володимира Зеленського ухвалити указ про припинення українського громадянства судді.

3 жовтня Служба безпеки України підтвердила наявність у голови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації. Про це йшлося в офіційному повідомленні Верховного суду.

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5 жовтня голова Верховного суду Всеволод Князєв відрахував голову Касаційного господарського суду Богдана Львова зі штату Верховного суду. У наказі було зазначено: «Вважати Львова Богдана Юрійовича, суддю Верховного суду у Касаційному господарському суді таким, чиї повноваження судді припинено у зв’язку зі встановленням факту набуття ним громадянства іншої держави», іншим пунктом – відкликати його з відпустки, а також «відрахувати Львова Б.Ю. 5 жовтня 2022 зі складу Верховного суду у зв’язку з припиненням повноважень судді».

Розслідування «Схем» про те, що Богдан Львов понад 20 років тому отримав громадянство РФ на підставі довідки військовослужбовця, а потім поновив паспорт по досягненню 45-річного віку у 2012-му, вийшло 15 вересня. У ньому також йшлося про те, що суддя свідомо користувався російськими документами, зокрема, під час операцій із незадекларованою нерухомістю у Москві, повідомляли «Схеми». Під час інтерв’ю журналістам Львов заперечив що має паспорт РФ.

Після виходу розслідування суддя визнав, що в реєстрах РФ є дані про його громадянство, але заявив, що це «якісна підробка» для «дестабілізації роботи судової системи України». 26 та 28 вересня він опублікував два дописи на своїй сторінці у фейсбуці, ставлячи під сумнів окремі документи з розслідування, називаючи його «чистим фейком».

У своєму детальному аналізі «Український суддя з паспортом РФ. Продовження розслідування «Схем»» журналісти спростували звинувачення Львова та покроково підтвердили висновки свого розслідування.

Після публікації розслідування у НАБУ відкрили кримінальне провадження за фактами ймовірного недекларування квартири суддею за за ч.1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України – «умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації». Журналістів «Схем» викликали на допит у цьому провадженні як свідків.

Журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв, проаналізувавши справу голови Касаційного господарського суду Богдана Львова, також підтвердив, що високопосадовий український суддя має громадянство Російської Федерації, та виключив, що це могла бути «якісна» підробка, як заявив Львов після виходу журналістського розслідування «Схем», оскільки суддя Львов мав громадянство країни-агресора задовго до публікації журналістами відповідних фактів, що в тому числі випливає із російських баз, вивантажених багато років тому, в які неможливо внести зміни.