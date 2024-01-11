Прокуратура завершила розслідування щодо ексголови Тернопільської облради

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ухвалив рішення завершити досудове розслідування щодо колишнього голови Тернопільської обласної ради у справі про ймовірне одержання неправомірної вигоди – про це повідомила САП 11 січня.

«На сьогодні детективами НАБУ за дорученням прокурора відкрито матеріали кримінального провадження стороні захисту для ознайомлення», – йдеться в повідомленні.

Йдеться про справу, в якій голову Тернопільської облради підозрюють у одержанні 600 тисяч гривень, двох його заступників – у вимаганні 2 мільйонів від місцевого підприємця. САП уточнює, що 10 січня 2024 року матеріали слідства щодо ексголови Тернопільської облради виділили в окреме провадження. Йому також повідомили про нову підозру в незаконному поводженні зі зброєю.

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26 червня в НАБУ повідомили, що антикорупційні органи затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка і двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на одержанні неправомірної вигоди. Їх підозрюють у вимаганні неправомірної вигоди у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством обласної ради.

28 червня Вищий антикорупційний суд застосував до голови Тернопільської обласної ради запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 26 серпня 2023 року включно. Альтернативою суддя визначив підозрюваному заставу у розмірі 805 200 гривень. 29 червня стало відомо, що Головко вийшов під заставу.

Михайло Головко був народним депутатом 7-го та 8-го скликань Верховної Ради, на посаді голови Тернопільської облради перебуває з листопада 2020 року. У жовтні 2023 року він назвав справу проти себе провокацією і висловив намір довести свою правоту в суді.