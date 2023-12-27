НАЗК: суд визнав Князєва винним у порушенні обмежень щодо подарунків

Печерський райсуд Києва за матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції визнав винним ексголову Верховного суду Всеволода Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків, повідомила пресслужба НАЗК.

У НАЗК нагадали, що згідно з частиною другої статті 23 закону України «Про запобігання корупції» суддям заборонено приймати подарунки, вартість яких перевищує два прожиткових мінімуми для працездатних осіб.

«Порушуючи цю заборону, суддя отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі (Липки) міста Києва площею 133 кв.м за ціною, суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла. На підставі договору оренди нерухомого майна, укладеного наприкінці 2017 року, суддя винаймав квартиру для проживання із щомісячною платою 1 тис. грн», – йдеться в повідомленні.

За даними НАЗК, суд зобов’язав Князєва сплатити штраф у 2 550 гривень і конфіскував подарунок в 906 600 гривень.

Князєв ситуацію наразі не коментував.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 15 травня повідомили, що викрили масштабну корупцію у Верховному суді України. Після цього Вищий антикорупційний суд постановив взяти Князєва під варту терміном на 60 днів із можливістю внесення застави у понад 107 млн грн. Згодом заставу зменшили, наразі вона становить 27 мільйонів гривень.

Голові Верховного суду Всеволоду Князєву і його спільнику-адвокату 16 травня повідомили за ст. 368 – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. 12 жовтня, за даними САП, суд затвердив угоду про визнання винуватості між адвокатом та прокурором.

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