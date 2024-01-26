Генштаб: за добу на фронті відбулося 82 бойових зіткнення, ЗСУ відбили 25 атак Росії в напрямку Мар’їнки

Російські війська за добу завдали двох ракетних та 19 авіаційних ударів, а також здійснили 68 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах, заявив Генеральний штаб Збройних сил України.

За зведенням штабу, за минулу добу відбулося 82 бойових зіткнення. Авіаційних ударів зазнали населені пункти чотирьох областей. Понад 100 населених пунктів у дев’яти регіонах зазнали артилерійських обстрілів.

Зокрема, Сили оборони України відбили:

шість атак на Куп’янському напрямку – біля Синьківки, Табаївки та Стельмахівки

сім атак на Лиманському напрямку: п’ять поблизу Тернів і Торського і ще дві – біля Макіївки

вісім атак у районі Бахмута: неподалік Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки

16 атак на Авдіївському напрямку: шість атак поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, ще 10 біля Первомайського та Невельського; за зведенням, війська РФ «не полишають спроб оточити Авдіївку»

25 російських нападів на Мар’їнському напрямку: неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки

шість атак на південний схід Водяного, Золотої Ниви та західніше Старомайорського на Шахтарському напрямку

три атаки на південний схід від Роботиного на Запоріжжі

«В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій українських військ», – йдеться в зведенні.

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Генштаб звітує про удари ракетних військ по трьох місцях зосередження російських військ, а також по одній «важливій цілі противника».

У ніч проти 25 січня проєкт DeepState оновив карту лінії фронту на півдні Авдіївки: зважаючи на неї, армія Росії таки змогла закріпитися на південних околицях вулиць Спортивної, Соборної та Чернишевського.