Речник Путіна стверджує, що Україну інформували про військовополонених на борту Іл-76

Речник президента РФ Дмитро Пєсков стверджує, що Москва своєчасно інформувала українську владу про перевезення військовополонених для обміну літаком Іл-76. Про це 25 січня речник Володимира Путіна заявив виданню «Известия».

«Тут я пропоную все-таки орієнтуватися на повідомлення, які були з нашого боку. Саме наші представники говорили, що такі повідомлення були зроблені вчасно», – сказав Пєсков.

Як 25 січня повідомив Радіо Свобода представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, «Росія не повідомляла про маршрути перевезення українських полонених».

«Зі свого боку Україна виконала всі необхідні умови з утримання російських військовополонених, а також їхньої доставки до місця проведення обміну», – наполягає представник ГУР.