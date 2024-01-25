У РФ розслідують падіння Іл-76 як «теракт»

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про «теракт» (стаття 205 КК РФ) після аварії військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області. Про це пресслужба відомства повідомила ввечері 25 січня, більш як через 30 годин після падіння літака.

У повідомленні йдеться, що початкові результати слідчих дій, у тому числі попередні дані огляду місця події, «дозволяють зробити висновок про те, що повітряне судно зазнало атаки зенітною ракетою з території України».

Слідчий комітет стверджує, що на борту літака перебували шість членів екіпажу, співробітники військової поліції та понад 60 полонених українських військовослужбовців. Точну кількість співробітників військової поліції та українських військових відомство не називає, РФ досі не надала жодних доказів наявності громадян України на борту.

Слідчий комітет прозвітував, що на місці падіння літака виявлено «фрагментовані останки людей».

Раніше 25 січня Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння російського літака ІЛ-76 у Бєлгородській області РФ. Як повідомили Радіо Свобода у пресслужбі відомства, розслідування розпочали за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Наразі СБУ проводить комплекс заходів для з’ясування усіх обставин падіння літака. У відомстві не уточнюють, про які заходи йдеться.

На борту літака Іл-76, який напередодні впав у Бєлгородській області Росії, мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт. Про це у коментарі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. За його словами, про це українській розвідці стало відомо вже після аварії літака.

Читайте також: Російський Іл-76: «Схеми» встановили прізвища членів російського екіпажу, родичі підтверджують загибель

Як повідомили російські державні агенції з посиланням на Міноборони РФ, 24 січня російський військово-транспортний літак Іл-76 зазнав аварії в Бєлгородській області, це сталося під час планового польоту.

При цьому у російському відомстві стверджують, що на борту літака нібито перебували 65 полонених українських військовослужбовців, які перевозилися до Бєлгородської області для обміну, а також шість членів екіпажу та троє людей, які супроводжували полонених. Жодних підтверджень того, що на борту перебували українські військовополонені, Москва не надала.

Головне управління розвідки Міноборони України констатувало, що «запланований на 24 січня обмін не відбувся, водночас відомство не володіє даними, чи перебували українські полонені на борту». Також у ГУР навели свої аргументи і заявили, що може йтися про «сплановані та навмисні дії РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки».