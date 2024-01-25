Падіння літака ІЛ-76 у Росії: Лубінець заявив про намір звернутися до ООН та МКЧХ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про намір звернутися до ООН та МКЧХ щодо падіння російського літака ІЛ-76, на борту якого, як каже російська сторона, нібито були українські військовополонені.



«Сьогодні я направлю листи в ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста… Щодо міжнародного розслідування я вірю, що ми зі свого боку будемо робити все, щоб воно відбулося. Будемо звертатися, пропонувати декілька варіантів, пропонувати експертів, в тому числі міжнародних. Але, як і у випадку з Оленівкою, росіяни будуть робити голослівні заяви, але нікого не допустять і не передадуть матеріалів на аналіз, а будуть просто звинувачувати Україну, що ми щось порушили», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Лубінець вважає, що РФ заздалегідь запланувала інформаційну кампанію проти України.

«Наприклад, мене дуже здивувала швидка реакція з боку РФ. В мене одразу виникли паралелі з випадком в Оленівці. Була також швидка реакція, намагання звернутися до наших партнерів, намагання дискредитувати військову допомогу нашій державі. В мене дежавю. Ми це вже проходили», – наголосив він.

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За його словами, Україна наразі не побачила жодних ознак того, що на військовому літаку Іл-76 перебувала велика кількість людей.

«Ні, невідомо (хто перебував на борту літака, який зазнав авіакатастрофи у Бєлгородській області РФ – ред.). За моєю інформацією, я не можу сказати ствердно, що там дійсно були військовополонені. По тому аналізу фото і відео, які ми побачили, якби б там були тіла − але я не експерт, − але якщо б у росіян були якісь фото чи відео, що там були наші військовополонені, то вони б їх вже використали. Ми не побачили жодних ознак того, що в літаку була така кількість людей − громадян України чи не громадян України», – зазначив омбудсмен.

Пізно ввечері 24 січня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні обставин падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області Росії.

25 січня Служба безпеки України повідомила про відкриття кримінального провадження за фактом падіння ІЛ-76 у Росії за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

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Як повідомили російські державні агенції з посиланням на Міноборони РФ, 24 січня російський військово-транспортний літак Іл-76 зазнав аварії в Бєлгородській області, це сталося під час планового польоту.

При цьому у російському відомстві стверджують, що на борту літака нібито перебували 65 полонених українських військовослужбовців, які перевозилися до Бєлгородської області для обміну, а також шість членів екіпажу та троє людей, які супроводжували полонених.

Наразі жодних підтверджень того, що на борту перебували українські військовополонені, Москва не надала.

Головне управління розвідки Міноборони України констатувало, що «запланований на 24 січня обмін не відбувся, водночас відомство не володіє даними, чи перебували українські полонені на борту». Також у ГУР навели свої аргументи і заявили, що може йтися про «сплановані та навмисні дії РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки».