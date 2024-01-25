Генштаб: на фронті було 65 зіткнень, українські військові відбили російські атаки на 8 напрямках

Оперативна ситуація на сході й півдні України залишається складною, протягом доби відбулося 65 бойових зіткнень, повідомив у вечірньому зведенні 25 січня Генеральний штаб Збройних сил України.

За повідомленням, російські сили активно застосовують авіацію і квадрокоптери типу FPV, проводять штурмові дії за підтримки бронетехніки.

«Ворог завдав два ракетних і 18 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки й інша цивільна інфраструктура», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, українські війська за добу відбили атаки російських сил на вісьмох напрямках, найбільше – на Мар’їнському (20).

Британська розвідка 21 січня повідомляла, що російська армія «наростила наступальну активність по всій лінії фронту, зазнаючи дедалі більших втрат».

Штурмові й наступальні дії російські військові акцентують на Авдіївці і Новомихайлівці, «атакують там піхотою без прикриття бронетехніки», зазначив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону 20 січня.