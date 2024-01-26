Бої в Адіївці: що загрожує українським силам оборони

Бої за Авдіївку: деталі

Найактивніші бойові дії на Таврійському напрямку точаться біля Авдіївки та Новомихайлівки. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

Аналітики Deep State ж пишуть, що сили РФ в Авдіївці зайшли в тил ЗСУ по трубі колектора. Розпитаємо у військових деталі

Іл-76: нові деталі

Москва своєчасно інформувала українську владу про перевезення військовополонених для обміну літаком Іл-76. Про це на Радбезі ООН заявляє представник РФ та каже журналістам речник Путіна Дмитро Пєсков.

Українська сторона це заперечує і вимагає міжнародного розслідування.

Які нові дані щодо катастрофи російського військового літака Іл-76 та ходу розслідування щодо того, чи були там українські військовополонені?

Bloomberg: Кремль буде не проти вступу України до НАТО?

Путін нібито посилає США сигнали про те, що відкритий для обговорення заходів безпеки для України. Про це пише агенція Bloomberg. Там зазначають, що Кремль начебто буде не проти вступу України до НАТО, але окуповані території мають залишитися Росії.

Як реагувати на такі заяви та що за ними стоїть?