Звинувачення Ізраїлю у геноциді: чим ця справа у Суді ООН може відгукнутися Україні

Міжнародний суд ООН о 13:00 26 січня винесе проміжне рішення у позові Південно-Африканської Республіки проти Ізраїлю, в якому Ізраїль звинувачується в скоєнні геноциду в Секторі Гази. За рішенням уважно спостерігають у всьому світі, адже ухвалений запобіжний захід та реакція на нього Ізраїлю може стати аргументами і для Росії, щодо якої суд ООН теж розглядає схожий позов.

В основі позову від ПАР дії Ізраїлю в Секторі Гази у відповідь на напад угруповання «Хамас» (визнаного в США і ЄС терористичним) 7 жовтня 2023 року. Бойовики «Хамасу» тоді увірвалися у ізраїльські міста поблизу лінії розмежування і убили понад 1400 ізраїльтян, переважну більшість із яких у перші години нападу. Нападники знімали розправи на відео і поширювали в мережі. Серед убитих було багато жінок і дітей. Також бойовики захопили майже 260 заручників.

Ізраїль після цього розпочав операцію проти «Хамасу» з метою знищення розгалуженої мережі підземних бункерів та ходів і звільнення заручників. Перед початком операції Ізраїль надав час для евакуації мирного населення із Сектора Гази.

Наразі підконтрольне «Хамасу» міністерство охорони здоров'я стверджує, що внаслідок ізраїльських бомбардувань загинули майже 25 тисяч цивільних, в основному жінки та діти.

У відповідь на це Південна Африка (ПАР) звинуватила Ізраїль у геноциді, звернувшись до Міжнародного суду ООН.

Суд ООН

Міжнародний суд ООН був створений після Другої світової війни для врегулювання суперечок між державами та є вищою судовою інстанцією Організації Об’єднаних Націй, до якої входить 193 держави.

Проте інструментів змусити виконувати свої рішення цей суд не має, оскільки це не кримінальний суд. Його функція полягає в тому, щоб давати висновки з питань міжнародного права.

ПАР просить Міжнародний суд розглянути питання про те, чи вчиняє Ізраїль геноцид у Секторі Гази, тим самим порушуючи Міжнародну конвенцію ООН із запобігання геноциду. У широкому сенсі геноцид означає спроби знищити, частково чи повністю, національну чи етнічну групу.

Аргументи сторін

Ізраїль відкидає звинувачення.

«Цей позов повинен бути відхиленим через його суть: це наклеп, спрямований на те, щоб позбавити Ізраїль права звільнити 136 заручників та захищати себе відповідно до закону від безпрецедентної терористичної атаки, з якою він продовжує стикатися. «Хамас» все ще тримається», – заявив під час слухань у суді на початку січня юридичний консультант міністерства закордонних справ Ізраїлю Тал Беккер.

Водночас Південна Африка стверджує, що наступ Ізраїлю був спрямований на «знищення населення» Гази, і що заклик Ізраїлю до самооборони не виправдовує його.

«Ніщо не зупинить страждання, крім наказу цього суду. Без вказівки про тимчасові заходи звірства продовжуватимуться, зважаючи на наміри ізраїльських сил оборони дотримуватися цього курсу принаймні протягом року», – заявила у суді адвокатка ПАР Аділа Хасім.

Запобіжний захід

Остаточний вердикт щодо того, чи вчинив Ізраїль акти геноциду в Газі, суд винесе не скоро – на розгляд справи по суті може піти кілька років. Але рішення щодо так званих запобіжних заходів винесе Міжнародним судом у Гаазі 26 січня.

Загалом ПАР просить суд змусити Ізраїль виконати 9 заходів: від відмови від будь-яких актів геноциду проти палестинського народу та негайного припинення військових операцій до доступу незалежних слідчих і збільшення гуманітарної допомоги.

Запобіжні заходи є юридично обов’язковими, але засобів змусити їх виконувати Суд ООН не має.

Наприклад, Міжнародний суд ООН у березні 2022 року наказав Росії негайно призупинити військові дії в Україні, як запобіжний захід у позові Києва проти Москви щодо зловживання конвенцією про запобігання геноциду.

Але Росія проігнорувала рішення суду, а Ізраїль уже заявив, що зробить те саме.

Справу також можна передати в Раду Безпеки ООН для примусового виконання, але ймовірно, що там її також заблокують. Але не виключають політичних наслідків. Це може змусити країни в усьому світі накласти санкції на Ізраїль і зменшити бажання продавати зброю.

А ще це може створити дилему, вважають експерти, для таких країн, як Україна, які досі підтримували Ізраїль, але також підтримують принципи міжнародного порядку, заснованого на правилах. Та й Кремль може використати такий кейс на свою користь, апелюючи, чому підтримуваному США Ізраїлю можна не підкорятися суду, а Росія повинна.