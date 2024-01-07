Смерть журналістів Al Jazeera в Газі є «неймовірною трагедією» – Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен 7 січня під час візиту до Катару заявив, що вбивство двох журналістів Al Jazeera під час удару в Газі є «неймовірною трагедією».

«Це неймовірна трагедія. І це також трапилося з... надто великою кількістю невинних палестинських чоловіків, жінок і дітей», – сказав Блінкен про смерть Хамзи Ваеля Дахдуха та Мустафи Турії, про яку раніше оголосила катарська телевізійна мережа.

Раніше цього ж дня «Аль-Джазіра» повідомила, що двоє її палестинських журналістів у секторі Газа були вбиті під час ізраїльського удару по їхній машині, що, як стверджує катарське ЗМІ, було «цілеспрямованим убивством».

Хамза Ваель Дахдух і Мустафа Турія, які також працювали вдля AFP та інших інформаційних організацій, були вбиті, коли «прямували виконувати свої обов'язки» на каналі в секторі Газа, повідомляє мережа. Третій журналіст-фрилансер Хазем Раджаб, який їхав із ними, був серйозно поранений.

Al Jazeera наголосила, що «рішуче засуджує напад ізраїльських окупаційних сил на автомобіль палестинських журналістів».

Ізраїльська армія наразі не відповіла на запит інформагенцій про коментар що цієї події.

Військова операція ЦАХАЛ проти «Хамасу» розпочалася після нападу джихадистів на південь Ізраїлю 7 жовтня. Тоді загинуло понад 1200 людей, понад пʼять тисяч зазнали поранень. У заручниках палестинських угруповань у Газі опинилося приблизно 240 людей. Частину з них – переважно жінок і дітей – обміняли на палестинських увʼязнених жінок та підлітків, які відбували покарання в ізраїльських вʼязницях.

За даними підконтрольного «Хамас» МОЗ Гази, в результаті атак Ізраїлю загинули понад 22 тисячі палестинців, більшість з яких – це жінки та діти. Незалежного підтвердження ці дані не мають.

Представники багатьох країн світу критикують ЦАХАЛ за велику кількість жертв серед палестинців. Ізраїльська влада у відповідь заявляє, що «Хамас» розміщує свої обʼєкти всередині житлових кварталів Гази і використовує цивільне населення як прикриття.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу неодноразово говорив, що Ізраїль проводитиме військову операцію до повного знищення «Хамасу». Разом з тим експерти, опитані CNN, вважають, що ізраїльське керівництво відмовляється від планів повної ліквідації угруповання і перенаправляє сили на звільнення заручників.