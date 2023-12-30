Адміністрація Байдена схвалила продаж Ізраїлю нової партії озброєнь

Держдепартамент США схвалив продаж Ізраїлю нової партії озброєнь на мільйони доларів – в обхід Конгресу.

За повідомленням, держсекретар Ентоні Блінкен послався на «надзвичайну ситуацію», яка вимагає термінового продажу ізраїльському уряду військової техніки на суму близько 147,5 мільйонів доларів. Рішення не передбачає попереднього схвалення американськими законодавцями.

Це вже вдруге за цей місяць адміністрація президента США Джо Байдена обходить Конгрес, щоб схвалити терміновий продаж зброї Ізраїлю, який веде війну проти угруповання «Хамас» (визнаного терористичним у США і ЄС). До аналогічного кроку Блінкен вдався 9 грудня.

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Раніше цього місяця прем’єр-міністр Ізраїлю заявив, що мир у Секторі Гази може бути досягнутий лише за умови знищення угруповання «Хамас», демілітаризації території і «дерадикалізації» палестинського суспільства.



У своїй статті, опублікованій в The Wall Street Journal 25 грудня, Беньямін Нетаньягу також попередив, що війна буде посилюватися.

Вранці 7 жовтня бойовики «Хамасу» напали на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав завдавати масованих ударів по Сектору Гази.

24 листопада розпочалося кількаденне перемирʼя для звільнення заручників і полонених. Завдяки тижневому перемир’ю, укладеному за посередництва Катару, США і Єгипту, Ізраїль і «Хамас» обмінялися десятками заручників і ув’язнених. Але вранці 1 грудня армія оборони Ізраїлю (IDF) заявила, що «Хамас» порушив умови гуманітарної паузи, тому IDF відновила бойові дії проти «Хамасу» в Газі».

Занепокоєння щодо наростання гуманітарної кризи в Секторі Гази посилили заклики до припинення бойових дій. В управлінні ООН з прав людини висловили занепокоєння через бомбардування Ізраїлем центральної частини Сектору Гази і наголосили, що ізраїльські сили повинні вжити всіх доступних заходів для захисту цивільних осіб.