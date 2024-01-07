Армія оборони Ізраїлю заявила про повний контроль над північчю Гази

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про повний контроль над північною частиною Гази та розформування північних бригад і дивізій угруповання «Хамас», визнаного терористичним у США та Євросоюзі.

За словами представника ізраїльської армії Даніеля Хагарі, «демонтаж структур» джихадистів включав пʼять завдань: «ліквідацію» командирів, наземну боротьбу з угрупованням, збирання розвідувальних даних, знищення зброї, а також підземних тунелів.

Представник ЦАХАЛ зазначив, що тепер армія зосереджена на бойових діях у центрі та на півдні Гази. Хагарі пообіцяв, що завдання виконуватиметься іншими методами, отриманими на основі досвіду під час наземної операції у Секторі Гази.

Військова операція ЦАХАЛ проти «Хамасу» розпочалася після нападу джихадистів на південь Ізраїлю 7 жовтня. Тоді загинуло понад 1200 людей, понад пʼять тисяч зазнали поранень. У заручниках палестинських угруповань у Газі опинилося приблизно 240 людей. Частину з них – переважно жінок і дітей – обміняли на палестинських увʼязнених жінок та підлітків, які відбували покарання в ізраїльських вʼязницях.

За даними підконтрольного «Хамас» МОЗ Гази, в результаті атак Ізраїлю загинули понад 22 тисячі палестинців, більшість з яких – це жінки та діти. Незалежного підтвердження ці дані не мають.

Представники багатьох країн світу критикують ЦАХАЛ за велику кількість жертв серед палестинців. Ізраїльська влада у відповідь заявляє, що «Хамас» розміщує свої обʼєкти всередині житлових кварталів Гази і використовує цивільне населення як прикриття.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу неодноразово говорив, що Ізраїль проводитиме військову операцію до повного знищення «Хамасу». Разом з тим експерти, опитані CNN, вважають, що ізраїльське керівництво відмовляється від планів повної ліквідації угруповання і перенаправляє сили на звільнення заручників.