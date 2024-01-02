У Лівані вбили заступника голови «Хамасу» – ЗМІ

У Лівані вбили заступника голови визнаного терористичним у США і Євросоюзі радикального руху «Хамас» Салех аль-Арурі, повідомило з посиланням на неназвані палестинські і ліванські джерела агентство Reuters. Імовірно, він був атакований ізраїльським дроном у передмісті Бейрута.

57-річний аль-Арурі вважався фактичним лідером військового крила «Хамасу» на Західному березі, повідомляє Times of Israel. Ізраїльська розвідка підозрювала його в причетності до організації низки атак проти держави, у тому числі до викрадення і вбивства трьох підлітків у червні 2014 року.

Аль-Арурі кілька разів сидів у в’язниці в Ізраїлі, і в 2010 році був обміняний в рамках звільнення понад тисячі палестинців на захопленого капрала ізраїльської армії Гілада Шаліта.

Ізраїль наразі офіційно не визнавав причетності до вбивства.

На пресконференції в листопаді прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу повідомив, що розпорядився розпочати операції спецслужби «Моссад» проти лідерів «Хамасу», «де б вони не перебували».

У жовтні, після нападу«Хамасу» на Ізраїль, коли загинули понад 1200 людей, керівництво країни пообіцяло повністю знищити рух, який утримував контроль над Сектором Гази. У секторі вже понад два місяці триває наземна операція ізраїльської армії. Місцева влада заявляє про загибель понад 22 тисяч жителів. Незалежно ці дані не підтверджені.