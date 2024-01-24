США по-різному реагують на атаки Росії і Ізраїлю – і це проблема для України?

ВАШИНГТОН – Відколи Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, розпочавши найбільшу війну в Європі за кілька поколінь, адміністрація президента США Джо Байдена намагається об’єднати світ проти агресії Москви, звертаючи увагу на її атаки проти цивільного населення та на докази воєнних злочинів.

Через два роки це завдання стає набагато складнішим – і не лише тому, що люди в усьому світі, включно зі Сполученими Штатами, втрачають інтерес до війни, кажуть експерти.

Жорстока військова відповідь Ізраїлю на смертоносний напад «Хамасу», який утримує владу у Секторі Гази і який Сполучені Штати та Європейський союз вважають терористичною організацією, викликала обурення урядів і населення країн Глобального Півдня. Саме їхньою підтримкою і намагаються заручитися Сполучені Штати.



Реакція США на бомбардування їхнім союзником Ізраїлем цивільної інфраструктури в Газі та на гуманітарну кризу для палестинського населення, яку такі атаки загострили, була не такою різкою, як їхня критика атак Росії, вказують експерти. Країни Глобального Півдня звернули на це увагу, звинувативши Вашингтон у подвійних стандартах.



«Країни Глобальної Півночі раптово затихли, спостерігаючи за порушеннями гуманітарних норм. Де всі ці лекції, які вони часто читають про права людини? Хіба Палестина не має тих самих прав, що й усі ми?» – заявила на пресконференції 8 січня Ретно Марсуді, міністерка закордонних справ Індонезії, найбільшої мусульманської країни світу за чисельністю населення.

Десятиліттями критики звинувачували Сполучені Штати у тому, що вони підтримують «міжнародний порядок, заснований на правилах», лише тоді, коли це відповідає їхнім потребам, і ігнорують його, коли це не так. Вторгнення США в Ірак у 2003 році всупереч голосуванню в ООН є, мабуть, найяскравішим прикладом у 21-му столітті.

«Втрата важелів впливу»

Зараз ця критика може призвести й до певних наслідків, оскільки Китай і Росія прагнуть змінити світопорядок і підірвати гегемонію США, збільшуючи власний вплив, а у випадку з Росією – вона ще й намагається перекроїти мапу світу, атакуючи Україну та окупувавши її територію. Пекін і Москва вхоплюються за такі, як їм здається, подвійні стандарти, щоб перетягнути країни Глобального Півдня на свій бік, зауважують експерти.



«США нині не мають тих важелів впливу, як раніше», – сказав Радіо Свобода Чарльз Купчан, старший науковий співробітник нью-йоркської Ради з міжнародних відносин (CFR) і професор міжнародних відносин Джорджтаунського університету, вказуючи на зростання ролі Китаю на світовій арені.

Сполученим Штатам важко вдається переконати країни Глобального Півдня погодитися із санкціями проти Росії через війну Москви проти України. Багато хто також відмовився підтримати визнання геноцидом переслідування Пекіном мусульман-уйгурів у китайському регіоні Сіньцзян, до чого схиляють США.

Російські та китайські офіційні особи та державні ЗМІ, звертають увагу фахівці, використали слабку відповідь США на бомбардування Ізраїлю, щоб дискредитувати критику, яку Вашингтон неодноразово висловлював щодо політики та дій Москви та Пекіна.

«Західні політики, які не втрачали можливості звинуватити інші країни в геноциді, воєнних злочинах і злочинах проти людяності, раптом не знають, як описати вбивство тисяч невинних мирних жителів, попри ту трагедію, яка розгортається перед багатьма камерами ЗМІ», – йдеться у статті від 27 жовтня в China Daily, англомовному пропагандистському виданні Комуністичної партії Китаю.

Ізраїль тримає Газу в облозі після того, як сили «Хамасу» вторглися в Ізраїль 7 жовтня, убивши близько 1200 людей, переважно мирних жителів, під час найсмертоноснішої атаки на єврейську державу з моменту її створення в 1948 році. За даними міністерства охорони здоров'я в Газі, під час війни загинули понад 25 000 палестинців.

Попри критику підходу США до війни Ізраїлю та «Хамасу», адміністрація Байдена рішуче захищала право Ізраїлю на самооборону. Хоча Білий дім закликав прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу змінити тактику та захистити цивільне населення, а також очолює міжнародні зусилля, щоб знайти спосіб покласти край війні, він переважно утримується від різкої публічної критики та продовжує постачати зброю Ізраїлю.

Байден також заявив, що підходи США до війни Росії проти України та війни Ізраїлю з «Хамасом» є послідовними, заявивши в національному зверненні у жовтні, що президент Росії Володимир Путін і «Хамас» «представляють різні загрози», але «обидва хочуть повністю знищити сусідню демократію – повністю її знищити».

Західні офіційні особи також вказують на відмінності між двома війнами, включно із головною різницею: Україна не нападала на Росію.

«Тривалі наслідки для України»

Але для багатьох людей у всьому світі немає великої різниці між російськими бомбардуваннями українських міст і ізраїльськими бомбардуваннями Гази.

«З кожною жертвою серед цивільного населення від ізраїльського авіаудару аргументи Заходу на захист заснованого на правилах світопорядку слабшають на Глобальному Півдні», — написав Марк Леонард, директор Європейської ради з міжнародних відносин цього місяця в американському журналі Foreign Affairs.

«Це може мати тривалі наслідки для України, яка черпає легітимність своєї боротьби з руйнівного характеру російської агресії».

Купчан сказав, що на Глобальному Півдні, особливо на Близькому Сході, більше співчувають палестинцям, ніж Україні, і поширене уявлення про те, що відплата Ізраїлю за атаку 7 жовтня спричиняє занадто багато смертей.

«І США як найпомітніший союзник Ізраїлю зрештою платять репутаційну ціну. Біду у Газі сприймають як провину США через асоціацію їх з Ізраїлем», — сказав він.

Заяви Москви та Пекіна про те, що Захід просто намагається зберегти свою гегемонію, добре спрацьовує на Глобальному Півдні, додає Купчан.

«У Вашингтоні багато говорять про порядок, заснований на правилах, часом Китай і Росія намагаються повернути ці розмови проти Сполучених Штатів і кажуть: «Ну, а як щодо Гази? Де зараз порядок, заснований на правилах?» — сказав він Радіо Свобода.

МКС для Росії, але не для Ізраїлю

Сполучені Штати також зіткнулися зі звинуваченнями у подвійних стандартах наприкінці липня, за кілька місяців до того, як «Хамас» здійснив вторгнення в Ізраїль, коли Байден наказав своїй адміністрації почати ділитися доказами імовірних воєнних злочинів Росії в Україні з Міжнародним кримінальним судом (МКС).

Це була серйозна зміна, пояснюють фахівці: частково через побоювання, що співпраця з судом може відкрити шлях для політизованого розслідування дій американських військових за кордоном, Сполучені Штати історично виступали проти розширення юрисдикції МКС на громадян країн, які, як і США, не є учасниками суду.

У 2021 році Сполучені Штати виступили проти розслідування МКС щодо дій Ізраїлю за їхні ймовірні злочини в Палестині на тій підставі, що Ізраїль не є членом МКС. Але Росія теж.



Зміна тактики, «безумовно, підриває довіру до США як до країни, яка вважає себе промоутером справедливості та відповідальності за серйозні міжнародні злочини», – сказала Радіо Свобода Елізабет Евансон, директорка з питань міжнародного правосуддя у Human Rights Watch.



«Це створює ризик загострити проблеми зі сприйняттям того, чи міжнародна система справді працює для всіх повною мірою», – сказала вона.

Не лише США...

Ще до війни Ізраїлю та «Хамасу» уже було багато розмов про вибіркове міжнародне правосуддя, каже Евансон.



Вибух міжнародної підтримки ідеї розслідування МКС імовірних російських звірств змусив людей поцікавитися: «Якщо така реакція можлива у такі ситуації, чому ми не бачимо її в інших місцях?» – каже вона.

Такі різні підходи до Росії та Ізраїлю привертають особливу увагу до Сполучених Штатів, але багато інших країн, враховуючи країни Глобального Півдня, також стикаються зі звинуваченнями в лицемірстві в міжнародних справах.



Індонезія була в авангарді критики Ізраїлю за його бомбардування палестинських мирних жителів, але мовчала про ув’язнення Китаєм сотень тисяч уйгурів у Сіньцзяні.

Те саме стосується Південної Африки. Вона подала позов проти Ізраїлю в Міжнародному суді ООН (ICJ) щодо імовірного геноциду, але зберігала мовчання про жорстоке поводження Китаю з уйгурами. Вона утрималася при голосуванні за резолюції ООН, які засуджують вторгнення Росії в Україну.

Південна Африка та Індонезія мають принаймні одну спільну рису: Китай є їхнім найбільшим торговельним партнером. І Китай, друга за величиною економіка світу після Сполучених Штатів, не соромився, вказують фахівці, використовувати свою економічну могутність, щоб покарати країни, які публічно засуджують його дії.

Розчарування Глобального Півдня у Заході і у світовому порядку зростало роками, сказав Радіо Свобода Брюс Джонс, аналітик з Брукінґського інституту у Вашингтоні.

Захід не зміг досягти цілей своїх кліматичних інвестицій на Глобальному Півдні або справедливо поширити вакцини під час пандемії COVID-19, каже аналітик. Нерівномірна реакція Заходу на війну в Україні, порівняно з реакцією на жахливі війни в Африці, ще більше переконала країни Глобального Півдня, що світовий порядок не працює для них, сказав він.

В очах багатьох жителів Глобального Півдня «нічого з цього, здається, не хвилює» Сполучені Штати та Європу, каже Джонс.

«Сполучені Штати схильні дивитися на ці країни переважно в межах традиційних двосторонніх відносин і не замислюватися про те, як вони сприймають міжнародний порядок загалом», — сказав він.

Купчан вважає, що Сполученим Штатам просто доведеться зіткнутися з наслідками своєї політики різних підходів, поки триватимуть дві війни.

«Велике питання полягає в тому, що ми будемо робити, коли пил осяде, — сказав Радіо Свобода Купчан. – Як нам покращити наші позиції та підвищити нашу привабливість на Глобальному Півдні?».

За його словами, США доведеться уважніше дослухатися до їхніх проблем.