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Посланець США прибув на Близький Схід, говоритиме про гуманітарну паузу та звільнення заручників

Посланець США на Близькому Сході Бретт МакҐурк
Посланець США на Близькому Сході Бретт МакҐурк

Посланець США на Близькому Сході Бретт МакҐурк 23 січня прибув до столиці Єгипту Каїра на початку регіонального турне. Він має провести «активні» обговорення щодо звільнення заручників, утримуваних у Газі, а також забезпечення гуманітарної паузи, заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Сполучені Штати підтримують досягнення домовленостей про довшу гуманітарну паузу в бойових діях у Секторі Гази, щоб забезпечити звільнення заручників і доставку допомоги, сказав Кірбі. Він відмовився назвати часові рамки та попередив, що не називатиме проведені МакҐурком дискусії переговорами.

«Розмови ведуться дуже тверезо і серйозно про спроби влаштувати ще одну угоду щодо захоплених заручників», – сказав він.

Вранці 7 жовтня бойовики «Хамасу», визнаного терористичним угрупованням у США і ЄС, напали на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав завдавати масованих ударів по Сектору Гази.

24 листопада розпочалося кількаденне перемирʼя для звільнення заручників і полонених. Завдяки тижневому перемир’ю, укладеному за посередництва Катару, США і Єгипту, Ізраїль і «Хамас» обмінялися десятками заручників і ув’язнених. Але вранці 1 грудня армія оборони Ізраїлю (IDF) заявила, що «Хамас» порушив умови гуманітарної паузи, тому IDF відновила бойові дії проти «Хамасу» в Газі».

За даними ЗМІ, нині за посередництва Катару і Єгипту ведуться «інтенсивні переговори» щодо можливого другого припинення вогню в Секторі Гази задля обміну заручниками.

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