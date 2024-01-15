Інтенсивна фаза війни на півдні Гази «невдовзі закінчиться» – Галлант

Інтенсивна фаза війни Ізраїлю з бойовиками угруповання «Хамас» (визнане ЄС і США терористичним) на півдні Сектора Гази скоро завершиться, заявив 15 січня міністр оборони Йоав Галлант.

«Ми чітко дали зрозуміти, що етап інтенсивного маневрування триватиме приблизно три місяці. На півдні Гази… це скоро закінчиться», – сказав очільник оборонного відомства.

Упродовж останніх тижнів ізраїльська армія посилила військові операції та бомбардування південних міст Гази – Хан-Юніса та Рафаха.

Наприкінці минулого тижня премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наголосив, що «ізоляція угруповання «Хамас» шляхом оточення була метою дій у Газі».

Вранці 7 жовтня бойовики «Хамасу», визнаного терористичним угрупованням у США і ЄС, напали на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав завдавати масованих ударів по Сектору Гази.

24 листопада розпочалося кількаденне перемирʼя для звільнення заручників і полонених. Завдяки тижневому перемир’ю, укладеному за посередництва Катару, США і Єгипту, Ізраїль і «Хамас» обмінялися десятками заручників і ув’язнених. Але вранці 1 грудня армія оборони Ізраїлю (IDF) заявила, що «Хамас» порушив умови гуманітарної паузи, тому IDF відновила бойові дії проти «Хамасу» в Газі».

За даними ЗМІ, нині за посередництва Катару і Єгипту ведуться «інтенсивні переговори» щодо можливого другого припинення вогню в Секторі Гази задля обміну заручниками.