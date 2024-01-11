У Гаазі розпочався суд за звинуваченнями Ізраїлю у геноциді жителів Гази

У Гаазі розпочалося засідання Міжнародного суду ООН за позовом Південно-Африканської Республіки, яка звинувачує Ізраїль у геноциді жителів смуги Гази.

Ізраїль ці звинувачення відкидає.



ПАР має намір домагатися від суду схвалення ухвали, яка зобов’яже Ізраїль «негайно припинити» бойові дії.

Позивачі прагнуть довести, що дії Ізраїлю виходять за межі самооборони і мають ознаки геноциду. Зокрема, вони відзначають велику кількість загиблих палестинців, примусове переміщення, припинення постачання продовольства.

Під час вступних доповідей південноафриканські юристи заявили, що війна в Газі є частиною десятиліть гноблення палестинців Ізраїлем, пише агенція АР.



У перший день судового процесу в Гаазі сотні людей із ізраїльськими прапорами та портретами заручників вийшли на вулиці міста та попрямували у бік будівлі суду.

Пропалестинські активісти також проводять демонстрацію. Учасники тримають плакати із закликами припинити вбивства у Газі.

За акціями стежать сотні поліцейських. Від 10 січня в Гаазі посилені заходи безпеки.

Після нападу угруповання «Хамас», визнаного терористичним у США та Євросоюзі, з жовтня минулого року ізраїльська армія проводить у Газі військову операцію проти нього. Під час операції загинули тисячі палестинців.



Приводом для операції у Газі став напад на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року, загинули понад 1200 ізраїльтян, більшість із них – цивільні жителі. Понад 200 людей були взяті в заручники. Частина заручників – переважно жінки та діти – згодом була звільнена на палестинських ув’язнених. За останніми даними, «Хамас» утримує в Газі понад 100 осіб.



За даними підконтрольного «Хамасу» МОЗ, через ізраїльські атаки в Газі загинули понад 23 тисячі палестинців, більшість з яких жінки та діти. Багато країн звинувачують Ізраїль у жорстокості. Ізраїльська армія покладає відповідальність за загибель мирних жителів на «Хамас». Ізраїльські військові стверджують, що джихадисти розміщують свою інфраструктуру серед цивільних будівель та використовують населення як живий щит.