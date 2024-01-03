Розвідка США: угруповання «Хамас» використало лікарню в Газі як командний пункт

Угруповання «Хамас» та «Ісламський джихад», визнані терористичними Європейським союзом, Сполученими Штатами та іншими країнами, використали лікарню «Аш-Шифа» в Газі як командний пункт та склад зброї. Там також перебували кілька заручників, захоплених під час нападу бойовиків на Ізраїль 7 жовтня. Про це йдеться в розсекреченій доповіді американської розвідки, на яку посилаються американські ЗМІ.

За словами американського офіційного представника, обізнаного зі змістом документа, бойовики «Хамасу» та «Ісламського джихаду» залишили лікарню та підземні бункери під її приміщеннями за кілька днів до її переходу під контроль ізраїльської армії, знищивши документи та електронне обладнання. Ці висновки зроблені на підставі як американських, так і ізраїльських розвідданих.

Операція Армії оборони Ізраїлю щодо очищення лікарні «Аш-Шифа» від бойовиків викликала підвищену міжнародну увагу та критику на адресу Ізраїлю з боку правозахисних організацій за невиправдане, як вони вважають, застосування військової сили проти цивільного обʼєкта. Ізраїль наполягав, що лікарня та підземні структури на її території використовуються для керування бойовими діями «Хамасу», що перетворило її на законний обʼєкт атак. Згодом під медичним комплексом виявили тунелі, які, як стверджують ізраїльські представники, використовувалися «Хамасом» та «Ісламським джихадом».

Цей заключний звіт американської розвідки, надісланий членам Конгресу, підтверджує вихідні висновки розвідслужб США, на підставі яких Білий дім висловлював підтримку діям Ізраїлю під час операції на території лікарні «Аш-Шифа».