Ізраїль на суді в Гаазі: «Ми не починали війну, а захищаємося від «Хамасу»

У Міжнародному суді ООН у Газі другий день поспіль тривають публічні слухання за позовом Південно-Африканської Республіки (ПАР) проти Ізраїлю щодо «вчинення можливого геноциду щодо жителів смуги Гази».

Вчора, 11 січня, в суді виступали представники ПАР, а сьогодні слово надали представникові Ізраїлю,

«Ізраїль чудово усвідомлює, чому була прийнята Конвенція про геноцид, на яку посилалися в цьому процесі. У нашій колективній пам’яті залишилося систематичне вбивство 6 мільйонів євреїв у рамках заздалегідь спланованої та огидної програми їх повного знищення. З огляду на історію єврейського народу, не дивно, що Ізраїль був однією з перших держав, яка без застережень ратифікувала Конвенцію про геноцид і включила її положення у своє внутрішнє законодавство. Для когось обіцянка «Ніколи знову» є гаслом, для Ізраїлю це найвищий моральний обов’язок», – зазначив на початку свого виступу представник Ізраїлю Тал Бекер.

Він також відзначив роль Рафала Лемкіна, польського та американського науковця-правника єврейського походження, «відомого насамперед своїми дослідженнями та запровадженням уперше слова геноцид як правового поняття».

«Ізраїль не починав і не хотів війни, в якій захищає себе від «Хамас», «Ісламського джихаду» та інших терористичних організацій, жорстокість яких не знає кордонів. Страждання цивільного населення у цій війні, як і в усіх війнах, трагічні. Це розриває серце», – сказав під час свого виступу Бекер.

Він також наголосив, що «Ізраїль прагне звести до мінімуму завдання шкоди цивільному населенню, тоді як «Хамас» має стратегію, спрямовану на максимізацію шкоди як ізраїльтянам, так і палестинцям».

Захист Ізраїлю просить Міжнародний суд зняти звинувачення Південної Африки в геноциді.

Раніше, 11 січня, у Гаазі розпочалося засідання Міжнародного суду ООН за позовом Південно-Африканської Республіки, яка звинувачує Ізраїль у геноциді жителів смуги Гази.

Ізраїль ці звинувачення відкидає.



ПАР має намір домагатися від суду схвалення ухвали, яка зобов’яже Ізраїль «негайно припинити» бойові дії.

Позивачі прагнуть довести, що дії Ізраїлю виходять за межі самооборони і мають ознаки геноциду. Зокрема, вони відзначають велику кількість загиблих палестинців, примусове переміщення, припинення постачання продовольства.

Під час вступних доповідей південноафриканські юристи заявили, що війна в Газі є частиною десятиліть гноблення палестинців Ізраїлем, пише агенція АР.



У перший день судового процесу в Гаазі сотні людей із ізраїльськими прапорами та портретами заручників вийшли на вулиці міста та попрямували у бік будівлі суду.