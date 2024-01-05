Іран заявив про затримання кількох підозрюваних у вибухах у Кермані

Кілька осіб були затримані в Ірані за підозрою в причетності до вибухів у Кермані, внаслідок яких 3 січня загинули, за останніми даними, щонайменше 89 людей, ще 280 – були поранені, повідомила влада.

Інформація з’явилася в той час, як у країні проходила церемоня поховання загиблих. Державне телебачення показало кадри, на яких натовп скандує «помста» під час похорону в південно-східному місті Керман.

Міністр внутрішніх справ Ахмад Вахіді заявив державному телебаченню 5 січня, що розвідувальні служби країни «знайшли дуже хороші підказки щодо елементів, причетних до терористичних вибухів у Кермані».

Міністр сказав, що кілька «причетних до цього інциденту були заарештовані», але не уточнив подробиць.

Державні інформаційні агентства процитували заступника міністра внутрішніх справ Маджіда Мірахмаді, який заявив, що «різні особи були заарештовані в п’яти містах п’яти провінцій» у зв’язку з нападами. Мірахмаді сказав, що подробиці будуть оголошені «найближчими кількома годинами».

4 січня екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за вибухи, які, за повідомленням, скоїли два його смертники.Представники угруповання не уточнили, яку мету вони мали.

Водночас іранські лідери і державні ЗМІ намагалися пов’язати останні вибухи з ширшою напруженістю на Близькому Сході через війну Ізраїлю і «Хамасу» й опосередковано звинуватити Сполучені Штати у нападах.

Вашингтон відкидає будь-які припущення про те, що за вибухами стоїть він або його союзник Ізраїль.

Тим часом, агентство Reuters 5 січня процитувало джерела у розвідці США, які заявили, що за вибухами в Ірані 3 січня стоїть афганське крило радикального угруповання «Ісламська держава».

Як повідомляє Reuters, американські спецслужби зробили висновок про причетність до вибухів афганських підрозділів ІД на підставі, зокрема, перехоплення комунікацій.

Два вибухи 3 січня сталася на цвинтарі в іранському Кермані, біля меморіалу вбитого 2020 року генерала Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані, у річницю його смерті. Того дня на цвинтарі проходила пам’ятна церемонія, присвячена чотириріччю від дня смерті Сулеймані, який був убитий 3 січня 2020 року в результаті ракетної атаки ВПС США.