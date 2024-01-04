Ізраїль заявив союзникам про непричетність до вибухів в Ірані – WSJ

Ізраїль заявив союзникам, що його спецслужби непричетні до вибухів в іранському місті Керман на цвинтарі, де похований генерал Корпусe вартових ісламської революції Касем Сулеймані, пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, «обізнані із ізраїльськими операціями».

За словами співрозмовників видання, характер вибухів не відповідає схемі ймовірних ізраїльських атак, які раніше були націлені на окремих осіб чи інфраструктуру, повʼязану з іранськими силами безпеки. В офісі премʼєр-міністра Ізраїлю, а також ізраїльської армії відмовилися від коментарів.

Президент Ірану Ібраїм Раїсі звинуватив у вибухах Ізраїль, заявивши в телезверненні, що той заплатить високу ціну.

Американські аналітики вважають, що вибухи в Кермані мають ознаки терористичної атаки. Про це CNN сказав неназваний чиновник Білого дому. «Я думаю, що це справді схоже на терористичну атаку – те, що ми бачили в минулому з боку угруповання «Ісламська держава». І це, наскільки я розумію, є наша поточна версія», – сказав співрозмовник CNN.

Представник Держдепартаменту Метт Міллер заявив, що США «не мають будь-якої незалежної інформації» про вибухи і що в американського зовнішньополітичного відомства «немає підстав вважати, що до них причетний Ізраїль».

На думку джерел The Wall Street Journal, метою вибухів могло бути розпалювання ворожнечі між Ізраїлем та Іраном у період напруженості між країнами після вбивства одного з лідерів «Хамасу» Салеха аль-Арурі 2 січня. За словами співрозмовників газети, до вибухів можуть бути причетні ісламістські опозиційні організації всередині Ірану, але доказів на підтримку цієї точки зору вони не надали.

Вибухи поряд із цвинтарем, де похований іранський генерал Касем Сулеймані, сталися 3 січня, в четверту річницю його загибелі. Внаслідок вибухів загинули щонайменше 95 людей, ще понад 200 постраждали. За даними іранського державного агентства IRNA, вибухи були здійснені за допомогою пристроїв із дистанційним керуванням.

Генерал Касем Сулеймані командував підрозділом Корпусу вартових ісламської революції «Аль-Кудс», який здійснює операції за межами Ірану. Він загинув 3 січня 2020 року внаслідок ракетного удару, завданого американською авіацією.