Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

У Держдепі відкинули припущення, що США причетні до вибухів в Ірані

Також, за словами речника Держдепу Метью Міллера, немає підстав вважати, що Ізраїль причетний до цього вибуху
Також, за словами речника Держдепу Метью Міллера, немає підстав вважати, що Ізраїль причетний до цього вибуху

У Державному департаменті відкинули припущення, що США або Ізраїль причетні до вибухів в Ірані на могилі командира Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані.

«Сполучені Штати жодним чином не причетні до цього, і будь-які припущення про протилежне є сміховинними», – сказав під час брифінгу речник Держдепу Метью Міллер.

«У нас немає підстав вважати, що Ізраїль причетний до цього вибуху», – зазначив Міллер, додавши, що немає жодної інформації, якій можна було б довіряти.

В іранському місті Керман 3 січня сталися вибухи на міському цвинтарі біля меморіалу колишнього командира елітного загону «Аль-Кудс» іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Загинули понад 100 людей.

Місцева влада заявила, що кваліфікує подію як теракт.

Вшанування пам’яті Сулеймані і раніше збирало багато людей.

Під час його похорону в 2020 році почалася тиснява і загинули щонайменше 56 людей і понад 200 – зазнали поранення.

Сулеймані, який на той час вважався одним із найвпливовіших людей в Ірані й архітектором зовнішньої політики Тегерану в регіоні, був убитий ударом безпілотника під час поїздки в колоні з двох автомобілів поблизу міжнародного аеропорту Багдада вранці 3 січня 2020 року.

Збройні сили США заявили, що завдали «оборонного» удару, щоб запобігти організації Сулеймані подальших атак проти інтересів США в регіоні.

Вбивство Сулеймані стало значним ударом по режиму в Ірані, який уже похитнувся від жорстких санкцій США, падіння економіки й антиурядових протестів.

Сили «Кудс» є елітним іноземним підрозділом КВІР, що відповідає за спецоперації за межами Ірану, і були оголошені Сполученими Штатами іноземною терористичною організацією.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG