У Держдепі відкинули припущення, що США причетні до вибухів в Ірані

У Державному департаменті відкинули припущення, що США або Ізраїль причетні до вибухів в Ірані на могилі командира Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані.



«Сполучені Штати жодним чином не причетні до цього, і будь-які припущення про протилежне є сміховинними», – сказав під час брифінгу речник Держдепу Метью Міллер.



«У нас немає підстав вважати, що Ізраїль причетний до цього вибуху», – зазначив Міллер, додавши, що немає жодної інформації, якій можна було б довіряти.

В іранському місті Керман 3 січня сталися вибухи на міському цвинтарі біля меморіалу колишнього командира елітного загону «Аль-Кудс» іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Загинули понад 100 людей.

Місцева влада заявила, що кваліфікує подію як теракт.

Вшанування пам’яті Сулеймані і раніше збирало багато людей.

Під час його похорону в 2020 році почалася тиснява і загинули щонайменше 56 людей і понад 200 – зазнали поранення.

Сулеймані, який на той час вважався одним із найвпливовіших людей в Ірані й архітектором зовнішньої політики Тегерану в регіоні, був убитий ударом безпілотника під час поїздки в колоні з двох автомобілів поблизу міжнародного аеропорту Багдада вранці 3 січня 2020 року.

Збройні сили США заявили, що завдали «оборонного» удару, щоб запобігти організації Сулеймані подальших атак проти інтересів США в регіоні.

Вбивство Сулеймані стало значним ударом по режиму в Ірані, який уже похитнувся від жорстких санкцій США, падіння економіки й антиурядових протестів.

Сили «Кудс» є елітним іноземним підрозділом КВІР, що відповідає за спецоперації за межами Ірану, і були оголошені Сполученими Штатами іноземною терористичною організацією.