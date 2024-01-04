«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вибухи в Ірані

Угруповання «Ісламська держава», визнане терористичним у багатьох країнах світу, заявило, що її члени здійснили вибухи в місті Керман на південному сході Ірану 3 січня, внаслідок чого загинули понад 100 людей.

У заяві від імені «ІД», опублікованій у пов’язаних з організацією телеграм-каналах, стверджується, що вибухи здійснили двоє смертників. Раніше це підтверджували джерела офіційних іранських ЗМІ.

Вибухи сталися на міському цвинтарі, біля меморіалу вбитого 2020 року генерала Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані, у річницю його смерті. Влада Ірану повідомила про 103 убитих і більш ніж 200 постраждалих. 3 січня на цвинтарі проходила пам’ятна церемонія, присвячена річниці від дня загибелі Сулеймані.

Місцева влада заявила, що кваліфікує те, що сталося, як теракт. Офіційно Тегеран не поклав відповідальності за вибухи на будь-кого. 4 січня помічник президента Ірану звинуватив у вибухах Ізраїль і США. Місцеві ЗМІ повідомляли про демонстрації, учасники яких звинувачували у вибухах Ізраїль чи США. Як Сполучені Штати, так і Ізраїль відкинули будь-яку причетність до них.

Рада безпеки ООН засудила теракт в Ірані, ухваливши спеціальну заяву, в якій йдеться про те, що «тероризм у всіх його формах і проявах є однією з найсерйозніших загроз міжнародному миру і безпеці».

«ІД» раніше також брала на себе відповідальність за теракти на території Ірану.

Генерал Касем Сулеймані був командиром спецпідрозділу «Аль-Кудс» Корпусу вартових ісламської революції. Цей підрозділ займається спецопераціями за межами Ірану. Зокрема, він надавав підтримку визнаному терористичним у США і ЄС руху «Хамас».

Проіранські збройні формування, за діяльність яких у тому числі відповідав Сулеймані, воювали також проти «ІД» на території Сирії й Іраку.

Сулеймані був убитий 3 січня 2020 року в результаті ракетної атаки ВПС США.