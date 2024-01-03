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Лідер «Хезболли» заявив, що угруповання «не буде мовчати» після вбивства заступника голови «Хамасу»

За повідомленнями, Салех аль-Арурі загинув під час удару в південному передмісті Бейрута 2 січня 2024 року
За повідомленнями, Салех аль-Арурі загинув під час удару в південному передмісті Бейрута 2 січня 2024 року

Керівник ліванського збройного угруповання «Хезболла» заявив, що вбивство 2 січня в Бейруті заступника керівника союзного палестинського руху «Хамас», визнаного США і ЄС терористичною організацією, було «серйозним, небезпечним злочином», про який група «не буде мовчати».

У телевізійній промові Хасан Насралла назвав вбивство Салеха аль-Арурі «кричущою ізраїльською агресією».

Влада Лівану і«Хамас» звинуватили Ізраїль у вбивстві аль-Арурі. Речник ізраїльської армії Даніель Хагарі прямо не прокоментував вбивство, але сказав, що військові «готові до будь-якого сценарію» після нього.

57-річний аль-Арурі вважався фактичним лідером військового крила «Хамасу» на Західному березі, повідомило Times of Israel. Ізраїльська розвідка підозрювала його в причетності до організації низки атак проти держави, у тому числі до викрадення і вбивства трьох підлітків у червні 2014 року.

Аль-Арурі кілька разів сидів у в’язниці в Ізраїлі, і в 2010 році був обміняний в рамках звільнення понад тисячі палестинців на захопленого капрала ізраїльської армії Гілада Шаліта.

На пресконференції в листопаді прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу повідомив, що розпорядився розпочати операції спецслужби «Моссад» проти лідерів «Хамасу», «де б вони не перебували».

У жовтні, після нападу«Хамасу» на Ізраїль, коли загинули понад 1200 людей, керівництво країни пообіцяло повністю знищити рух, який контролює Сектор Гази. У секторі вже близько трьох місяців триває наземна операція ізраїльської армії. Місцева влада заявляє про загибель понад 22 тисяч жителів. Незалежно ці дані не підтверджені.

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