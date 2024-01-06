Блінкен обговорив події в Газі і підтримку України з президентом Туреччини

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Стамбулі в ході свого міжнародного турне – про це 6 січня повідомив Державний департамент.

«Держсекретар Блінкен і президент Ердоган говорили про конфлікт у Газі. Секретар наголосив на необхідності запобігання поширенню конфлікту, забезпечення звільнення заручників, розширення гуманітарної допомоги та зменшення жертв серед цивільного населення, а також на необхідності досягнення більш широкого, тривалого регіонального миру, який гарантує безпеку Ізраїлю та сприяє створенню Палестинської держави», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, Блінкен і Ердоган обговорили пріоритети безпеки в Європі, в тому числі захист суверенітету та територіальної цілісності України і вступ Швеції до НАТО.

Пресслужба Ердогана підтвердила факт зустрічі і додала, що в ній також взяли участь міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та голова Національної організації розвідки Ібрагім Калин.

Ентоні Блінкен 5 січня почав четверте турне країнами Близького Сходу за останні три місяці.

Від 7 жовтня минулого року, коли «Хамас» здійснив масований напад на Ізраїль, це вже четвертий візит Блінкена на Близький Схід. Турне триватиме тиждень, до 11 січня. Держсекретар США відвідає Ізраїль, Західний берег, Йорданію, Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію та Єгипет. Блінкен також зробить зупинки у Туреччині та Греції.