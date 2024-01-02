Розвідка Туреччини заявила про затримання 34 людей за підозрою у шпигунстві на користь Ізраїлю

Національна розвідувальна організація Туреччини оголосила, що затримала 34 людей, підозрюваних у шпигунстві на користь ізраїльської розвідувальної служби «Моссад», повідомляє 2 січня турецький телеканал TRT Haber.

Затримання відбулися у восьми провінціях Туреччини, зокрема в Стамбулі та Анкарі. Більшість затриманих – іноземці. За даними турецької прокуратури, загалом у шпигунстві запідозрили 46 осіб, деякі з них раніше виїхали за кордон. Обшуки провели за 57 адресами.

Слідство стверджує, що підозрювані збиралися за завданням «Моссаду» нападати на палестинських активістів, які живуть у Туреччині. Затримання провели після того, як прокуратура запідозрила «Моссад» у тому, що ізраїльська розвідка нібито організувала напади на палестинців у Туреччині, пише Daily Sabah.

Розвідка Туреччини регулярно затримує підозрюваних у шпигунстві на користь Ізраїлю, починаючи з 2021 року. За повідомленнями турецьких ЗМІ, затримані десятки людей.

Туреччина засуджує Армію оборони Ізраїлю, яка розпочала бойові дії у Секторі Гази після нападу на Ізраїль бойовиків палестинського угруповання «Хамас» (визнане США та ЄС терористичним). Туреччина має намір домагатися притягнення Ізраїлю до відповідальності в міжнародних судах за дії в Секторі Гази, заявив у листопаді 2023 року президент Туреччини Реджеп Ердоган.