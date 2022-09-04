Турецький військовий корабель пришвартувався в Ізраїлі вперше з 2010 року

Турецький військовий корабель пришвартувався в ізраїльському порту вперше з 2010 року в рамках навчань НАТО.

Фрегат TCG Kemalreis 4 вересня прибув у порт Хайфи, штаб-квартири ВМС Ізраїлю, в рамках навчань Альянсу у Середземному морі, повідомили турецькі та ізраїльські офіційні особи.

У Міноборони Туреччини заявили, що фрегат пробуде у порту до 6 вересня.

Ізраїль та член НАТО Туреччина 17 серпня оголосили про повне відновлення відносин та повернення послів до обох країн.

Жоден турецький військовий корабель не заходив до Ізраїлю з 2010 року після загибелі 10 мирних жителів внаслідок ізраїльського нападу на турецький корабель Mavi Marmara зі складу флотилії, що намагалася прорвати ізраїльську блокаду, аби доставити допомогу до Смуги Гази.

Ізраїль протестував, аби Туреччина приймала у себе членів «ХАМАС», палестинського ісламістського руху, який в Ізраїлі та на Заході називають терористичним угрупуванням.