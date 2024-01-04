Блінкен вчетверте за три місяці відвідує Близький Схід

Держсекретар США Ентоні Блінкен у четвер прибуває на Близький Схід для продовження «інтенсивної дипломатії» адміністрації президента Джо Байдена в регіоні, де вже три місяці Ізраїль воює проти «Хамасу» – угруповання, визнаного терористичним у США, Великій Британії та Євросоюзі.



Очікується, що глава Держдепартаменту США знову закликає збільшити постачання гуманітарної допомоги. Водночас американський дипломат спробує зрушити з місця вирішення питань щодо майбутнього повоєнного управління Газою, повідомив журналістів речник Держдепу Метью Міллер.



За його словами, Блінкен також обговорить невідкладні механізми для стримування нападів на комерційне судноплавство в Червоному морі та уникнення ескалації в Лівані.



Як зазначає Reuters, на Близькому Сході зростає побоювання, що нинішня війна може розширитися.



Від 7 жовтня минулого року, коли «Хамас» здійснив масований напад на Ізраїль, це вже четвертий візит Блінкена на Близький Схід. Турне триватиме тиждень, до 11 січня. Держсекретар США відвідає Ізраїль, Західний берег, Йорданію, Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію та Єгипет. Блінкен також зробить зупинки у Туреччині та Греції.