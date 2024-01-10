29 громадянам України відмовили в евакуації зі Смуги Гази – посол в Ізраїлі

Служби безпеки Ізраїлю та Єгипту відмовилися надати дозвіл на евакуацію 29 громадян України, яких у списки на евакуацію подали у посольстві України в Ізраїлі. Про це в коментарі Радіо Свобода розповів посол Євген Корнійчук.

«Якщо бути відвертим, то охочі (евакуюватися ще – ред.) є, але можливості немає, оскільки з тих списків, які ми подавали, частині людей відмовили компетентні органи Ізраїля і Єгипту. Нам відмовили у виїзді 29 громадянам із усього списку, який ми подавали», – сказав Корнійчук.

Він пояснив, що причини такої відмови очевидно полягають у «певних безпекових питаннях щодо цих осіб».

Корнійчук також додав, що в окремих випадках посольству вдавалося все ж отримати дозвіл на евакуацію щодо людей, якім початково відмовили – щодо них проводили додаткові заходи під час перебування на території Єгипту: «їх допитували, проводилися слідчі дії якісь, і їх відпускали».

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Раніше в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) посол України в Ізраїлі повідомляв, що ізраїльські спецслужби перевіряли списки на евакуацію, щоб виявити наближених до угруповання «Хамас» (визнане терористичним у США та Євросоюзі).

Евакуація українців із Сектору Гази розпочалася 7 листопада, їх вивозили в кілька етапів. На цю мить з Гази евакуювали понад 300 громадяни України.

Вранці 7 жовтня бойовики «Хамасу», визнаного терористичним угрупованням у США і ЄС, напали на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав завдавати масованих ударів по Сектору Гази.

24 листопада розпочалося кількаденне перемирʼя для звільнення заручників і полонених. Вранці 1 грудня армія оборони Ізраїлю (IDF) заявила, що палестинське угруповання «Хамас» порушило умови гуманітарної паузи, тому IDF відновила бойові дії проти «Хамасу» у Газі».