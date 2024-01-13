Нетаньягу запевнив, що Ізраїль планує нарощування військової потужності

Ізраїль має намір збільшити оборонний бюджет, при цьому «однією з цілей є забезпечення військового виробництва», наголосив прем’єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу.

За словами Нетаньягу, через вісім тижнів буде представлено план «величезного додаткового (фінансування – ред.), щоб забезпечити незалежність у нарощуванні сил та іншого, що необхідно для нашої безпеки в найближчі роки».

Водночас прем’єр-міністр, коментуючи статтю у The Wall Street Journal про нібито плани Ізраїлю провести «військову операцію» задля встановлення контролю над кордоном між Сектором Гази та Єгиптом, заявив, що «рішення щодо захоплення Філадельфійського коридору ще не прийняте».

Він зауважив, що «ізоляція угруповання «Хамас» шляхом оточення була метою дій у Газі», але «існує низка варіантів».

Вранці 7 жовтня бойовики «Хамасу», визнаного терористичним угрупованням у США і ЄС, напали на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав завдавати масованих ударів по Сектору Гази.

24 листопада розпочалося кількаденне перемирʼя для звільнення заручників і полонених. Завдяки тижневому перемир’ю, укладеному за посередництва Катару, США і Єгипту, Ізраїль і «Хамас» обмінялися десятками заручників і ув’язнених. Але вранці 1 грудня армія оборони Ізраїлю (IDF) заявила, що «Хамас» порушив умови гуманітарної паузи, тому IDF відновила бойові дії проти «Хамасу» в Газі».

За даними ЗМІ, нині за посередництва Катару і Єгипту ведуться «інтенсивні переговори» щодо можливого другого припинення вогню в Секторі Гази задля обміну заручниками.