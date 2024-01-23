Армія Ізраїлю зазнала найбільших втрат за добу від початку загострення в Газі

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зазнала найбільших втрат протягом однієї доби від початку наземної операції проти угруповання ХАМАС, визнаного терористичним у США та ЄС у Смузі Гази. За останніми даними армійського командування, за останню добу загинули 24 ізраїльських військових.

Як заявили в пресслужбі ЦАХАЛ, 21 військовослужбовець загинув внаслідок вибуху в двох будинках, де перебували ізраїльські військові. Обставини того, що сталося, досліджуються. Також повідомляється про ураження ізраїльського танка з гранатомета.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог висловив співчуття у зв’язку із загибеллю військовослужбовців.

«Сьогодні дуже важкий ранок», – написав він.

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Найбільш жорстокі бої точаться зараз у місті Хан-Юніс на південному заході сектора Газа, де, як повідомляється, зараз зосереджені основні сили ХАМАС. Напередодні повідомлялося про взяття ізраїльськими військами будівлі лікарні, де тримали оборону бойовики ХАМАС. Палестинська сторона ці твердження відкидає. Підконтрольне ХАМАС міністерство охорони здоров’я Гази повідомило про арешт ізраїльтянами медичних працівників.

Вранці 7 жовтня бойовики «Хамасу», визнаного терористичним угрупованням у США і ЄС, напали на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав завдавати масованих ударів по Сектору Гази.

24 листопада розпочалося кількаденне перемирʼя для звільнення заручників і полонених. Завдяки тижневому перемир’ю, укладеному за посередництва Катару, США і Єгипту, Ізраїль і «Хамас» обмінялися десятками заручників і ув’язнених. Але вранці 1 грудня армія оборони Ізраїлю (IDF) заявила, що «Хамас» порушив умови гуманітарної паузи, тому IDF відновила бойові дії проти «Хамасу» в Газі».

За даними ЗМІ, нині за посередництва Катару і Єгипту ведуться «інтенсивні переговори» щодо можливого другого припинення вогню в Секторі Гази задля обміну заручниками.