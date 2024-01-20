Через атаку на базу в Іраку американський персонал зазнав легких поранень – представник США

Американські військовослужбовці зазнали незначних поранень, а один співробітник сил безпеки Іраку був серйозно поранений в результаті нападу на іракську авіабазу Айн аль-Асад в суботу, 20 січня, повідомив агенції Reuters американський чиновник, посилаючись на попередні оцінки, які можуть бути змінені.



За словами чиновника, який говорив на умовах анонімності, перші повідомлення вказують на те, що база була уражена балістичними ракетами, але додав, що це ще оцінюється.

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Восени минулого року атаки на американські бази в Іраку активізувались. Зокрема, раніше озброєні іракські угруповання, що підтримують Іран, погрожували атакувати американські військові бази, якщо Вашингтон підтримає Ізраїль у боротьбі проти угруповання «Хамас», яке США і ЄС визнане терористичним.

США мають 2500 військовослужбовців в Іраку та ще 900 у сусідній Сирії, які консультують і допомагають місцевим силам у боротьбі з радикальними ісламістами.