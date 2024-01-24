Пентагон: «пересидіти» боротьбу України з російською агресією – це не варіант

Міністерство оборони США повідомило про створення нових коаліцій спроможностей в межах Контактної групи з питань оборони України, чиє чергове засідання відбулося 23 січня.

«Ми вже сформували коаліції можливостей, зосереджених на ВПС України, артилерії, морській безпеці, наземній протиповітряній обороні, розмінуванні та інформаційних технологіях. Сьогодні (23.01.2024 – ред.) Німеччина оголосила, що очолить коаліцію бронетехніки, а Латвія – коаліцію безпілотників», – заявила помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер.

Описуючи роль Сполучених Штатів в існуючих коаліціях, посадовиця Пентагону наголосила, що разом із Данією й Нідерландами країна продовжує виконувати свою роль в авіакоаліції, а також – разом із Францією – посилюють спроможності України, котрі стосуються артилерії та боєприпасів до неї.

«Ми продовжуємо чути від цієї коаліції про більш нагальну, додаткову підтримку, щоб допомогти збройним силам України досягти прогресу на полі бою. І ми активізували спільні зусилля для формування довгострокової безпеки України…. Вони підтримуватимуть і поглиблюватимуть безпекову допомогу в наступні роки, тісно співпрацюючи з Україною, щоб створити грізну бойову силу, здатну захистити від майбутніх загроз з боку Москви та стримати їх», – зазначила чиновниця.

Коментуючи рішучість з півсотні країн, об’єднаних у так званий Рамштайн-формат, надалі допомагати Україні, Волландер наголосила, що «результати боротьби України з агресією Путіна визначатимуть глобальну безпеку на десятиліття вперед».

«Усі країни, які сьогодні (23.01.2024 – ред.) зібралися, це знають. І всі вони знають, що «пересидіти» – це не варіант… Якщо ми не зможемо протистояти війні за вибором Путіна, агресори та автократи в усьому світі осміляться… І, як зазначив міністр Остін, ми відмовляємося жити у світі, де тирани вирішують, які країни можна знищити… Тому ми, як і раніше, сповнені рішучості відстоювати безпечну та суверенну Україну, яка може захистити себе та стримати подальшу російську агресію… Наші союзники та партнери продемонстрували вражаючу рішучість і прагнення», – резюмувала Волландер.

Контактна група з питань оборони України виділила загалом понад 80 мільярдів доларів військової допомоги Україні від початку російського вторгнення.