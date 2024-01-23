Німеччина вперше надасть Україні багатоцільові гелікоптери Sea King – Пісторіус

Німеччина надасть Україні шість багатоцільових гелікоптерів Sea King, повідомив німецький міністр оборони Борис Пісторіус за підсумками 18-ї зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», що відбулася 23 січня в онлайн-форматі.

«Sea King – це перевірений і потужний гелікоптер, який допоможе українцям у багатьох сферах: від розвідки над Чорним морем до транспортування солдатів. Це стане першою німецькою поставкою такого типу», – цитує слова Пісторіуса акаунт Міністерства оборони Німеччини.

Повідомлення не містить даних про терміни такого постачання.

В Україні вважають, що на зустрічі у форматі «Рамштайн» пролунало «достатньо важливих заяв» від партнерів, щоб сказати, що «потужна підтримка України триватиме». Про це 23 січня за підсумками засідання повідомив начальник управління преси й інформації Міністерства оборони Ілларіон Павлюк.

Відкриваючи засідання «Рамштайн», міністр оборони США Ллойд Остін закликав учасників Контактної групи з оборони України продовжувати надавати допомогу Україні, зокрема системи протиповітряної оборони.

Ця заява пролунала на тлі затримки допомоги Заходу Україні. У грудні минулого року лідери ЄС мали намір схвалити надання Україні фінансової підтримки в розмірі 50 мільярдів євро, проте Будапешт заблокував цей пакет допомоги. Лідери ЄС мають повернутися до цього питання на початку лютого.

У США прохання адміністрації Джо Байдена про надання додаткових понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні досі перебуває на розгляді в Конгресі.

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