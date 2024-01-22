Путін поїде в Північну Корею на запрошення Кім Чен Ина

Президент Росії Володимир Путін найближчим часом планує відвідати Північну Корею на запрошення голови КНДР Кім Чен Ина. Про це йдеться у повідомленні Центрального інформаційного агентства Кореї (ЦТАК).

Інформацію підтвердив і речник російського президента Дмитро Пєсков, але при цьому уточнив, що точних дат візиту поки немає.

У повідомленні ЦТАК Путіна назвали «найближчим другом корейського народу».

Традиційні союзники, Росія і Північна Корея, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну посилили зв’язки, лідер КНДР Кім Чен Ин у вересні 2023 року здійснив рідкісну закордонну поїздку, щоб зустрітися з президентом Володимиром Путіним на Далекому Сході Росії.

Найвищі російські чиновники, включно з міністром оборони Сергієм Шойгу і міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, також торік відвідали Північну Корею.

Раніше цього місяця Білий дім звинуватив Північну Корею у поставках балістичних ракет і пускових установок до Росії. Поставлені Пхеньяном ракети з радіусом дії близько 900 кілометрів були використані Росією для нападів на Україну, заявили чиновники.

Південна Корея звинуватила Пхеньян у тому, що він надав Москві понад мільйон артилерійських снарядів в обмін на поради щодо військових супутникових технологій.

У жовтні 2023 року США заявили, що Північна Корея доставила Росії понад 1000 контейнерів військового обладнання і боєприпасів.