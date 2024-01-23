Радослав Сікорський керував МЗС Польщі в момент російської окупації Криму та вторгнення гібридних сил на Донбас і регулярно критикував тоді західних колег за нерішучість. Чи достатньо рішучою є міжнародна спільнота зараз, після двох років повномасштабної війни Росії проти України? Чи справді РФ може атакувати НАТО? Як подолати перепони для продовження і посилення підтримки України? І як перезавантажити двосторонні відносити України й Польщі? Ексклюзивну розмову очільника польського зовнішньополітичного відомства з Радіо Свобода на полях міністерської зустрічі в Брюсселі дивіться у відео.