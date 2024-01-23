Сікорський про можливий напад Росії на НАТО: хай краще не намагається, бо програє

Росії забракне сил воювати з НАТО, але водночас альянсу треба готуватися до можливого нападу Москви, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

«Ми тільки починаємо найбільші навчання НАТО в історії. Якщо пам’ять не зраджує, в них беруть участь 70 чи 90 000 військових. Тож Росії краще не намагатися, бо вони програють. І завдяки хоробрості українських воїнів Росія вже втратила приблизно половину своїх танків і багато іншої військової техніки. Отже – ні», – зазначив польський дипломат, відповідаючи на запитання, чи вірить, що російські танки підійдуть до території НАТО.

Водночас глава МЗС Польщі вважає, що не слід недооцінювати російську загрозу, втім, не став відповідати на запитання, скільки років є в запасі у ЄС та НАТО, щоби підготуватися до неї належним чином.

«Я не збираюся спекулювати. Але коли президент Путін погрожує іншим країнам, як він погрожував Україні перед вторгненням, боюся, що йому треба вірити. І тому треба готуватися», – резюмував Сікорський.

За даними німецького видання Bild, Бундесвер (Збройні сили Німеччини) готується до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО. Видання зазначає, що, згідно з документом, ескалація між НАТО і Росією може відбутися вже в лютому цього року. Дії Росії та Заходу описуються місяць за місяцем, кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року.

Днями також прем’єрка Естонії Кая Каллас попередила, що в Європи є три-п’ять років, щоб «підготуватися до можливої військової загрози Росії на східному фланзі Північноатлантичного альянсу».

В інтерв’ю виданню The Times вона послалася на оцінки естонської розвідки, згідно з якими «Росії в разі гіпотетичного перемир’я в Україні потрібно буде від трьох до п’яти років, щоб відновити військову загрозу на кордоні східних членів НАТО».

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що Європі потрібно готуватися до нових військових загроз В інтервʼю виданню Welt am Sonntag, оприлюдненому в грудні 2023, він зазначив про «близько 5-8 років, щоб надолужити втрачене, з погляду збройних сил, промисловості та суспільства».