Україна отримала дві реактивні системи залпового вогню LRU від Франції – прикордонники

Україна отримала від Франції дві системи залпового вогню LRU (lance-roquettes unitaires) – про це заявила Державна прикордонна служба увечері 25 січня.

«Франція передала Україні дві додаткові реактивні системи залпового вогню LRU», – повідомили в службі, посилаючись на заяву Міністерства оборони Франції про артилерійську коаліцію.

У цій заяві відомство перераховує види артилерійського озброєння, переданого Україні: «близько 30 установок Caesar, чотири установки LRU, гармати TRF1 і 120-міліметрові міномети».

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«Мілітарний портал» зазначає, що LRU – це французький варіант американської M270 MLRS.

Про отримання французької установки LRU повідомляв тодішній міністр оборони Олексій Резніков у листопаді 2022 року.

Днями в Парижі пройшла зустріч «артилерійської коаліції». Міністр оборони України Рустем Умєров, який брав у ній участь дистанційно, повідомив, що Франція планує найближчими тижнями передати Україні шість додаткових установок Caesar.