У Міноборони Німеччини розповіли про заплановану допомогу Україні на 2024 рік

У 2024 році Німеччина й надалі допомагатиме Україні, планується навчити 10 тисяч солдатів ЗСУ, а також здійснювати поставки танків та іншої техніки, розповів міністр оборони країни Борис Пісторіус в інтерв’ю Tagesspiegel.

За його словами, «ППО залишиться пріоритетом номер один для Німеччини». Берлін очолює коаліцію протиповітряної оборони разом із Парижем із листопада 20-23 року, наголосив німецький чиновник.

Також очільник Міноборони сказав, що «разом із коаліцією щодо можливостей протиповітряної оборони Німеччина обіцяє довгострокову підтримку з використанням найсучасніших систем, найкращої підготовки та стійких структур».

У Німеччині визнають, що «необхідно прискорити виробництво озброєнь, Берлін бере на себе це подвійне завдання».

«З одного боку, ми покриваємо найнагальніші потреби України тут і зараз за допомогою зброї, матеріалів і навчання», – підкреслив Пісторіус.

Пісторіус пояснив, що федеральний уряд також планує до 2024 року навчити 10 тисяч українських солдатів у Німеччині.

Берлін також передаватиме Україні додаткові зенітні комплекси IRIS-T і зенітки Gepard, артилерію та артилерійські боєприпаси, а також понад 80 основних бойових танків Leopard 1.

Крім того, згідно з інформацією, заплановано постачання бронетранспортерів, інженерних танків і танків-мостів, 450 захищених машин, систем розмінування, а також безпілотників, радарів і систем розвідки.

Раніше, 23 січня, німецький міністр оборони Борис Пісторіус за підсумками 18-ї зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» заявив, що Німеччина надасть Україні шість багатоцільових гелікоптерів Sea King.