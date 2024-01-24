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У Міноборони Німеччини розповіли про заплановану допомогу Україні на 2024 рік

Міністр оборони Борис Пісторіус, «ППО залишиться пріоритетом номер один для Німеччини»
Міністр оборони Борис Пісторіус, «ППО залишиться пріоритетом номер один для Німеччини»

У 2024 році Німеччина й надалі допомагатиме Україні, планується навчити 10 тисяч солдатів ЗСУ, а також здійснювати поставки танків та іншої техніки, розповів міністр оборони країни Борис Пісторіус в інтерв’ю Tagesspiegel.

За його словами, «ППО залишиться пріоритетом номер один для Німеччини». Берлін очолює коаліцію протиповітряної оборони разом із Парижем із листопада 20-23 року, наголосив німецький чиновник.

Також очільник Міноборони сказав, що «разом із коаліцією щодо можливостей протиповітряної оборони Німеччина обіцяє довгострокову підтримку з використанням найсучасніших систем, найкращої підготовки та стійких структур».

У Німеччині визнають, що «необхідно прискорити виробництво озброєнь, Берлін бере на себе це подвійне завдання».

«З одного боку, ми покриваємо найнагальніші потреби України тут і зараз за допомогою зброї, матеріалів і навчання», – підкреслив Пісторіус.

Пісторіус пояснив, що федеральний уряд також планує до 2024 року навчити 10 тисяч українських солдатів у Німеччині.

Берлін також передаватиме Україні додаткові зенітні комплекси IRIS-T і зенітки Gepard, артилерію та артилерійські боєприпаси, а також понад 80 основних бойових танків Leopard 1.

Крім того, згідно з інформацією, заплановано постачання бронетранспортерів, інженерних танків і танків-мостів, 450 захищених машин, систем розмінування, а також безпілотників, радарів і систем розвідки.

Раніше, 23 січня, німецький міністр оборони Борис Пісторіус за підсумками 18-ї зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» заявив, що Німеччина надасть Україні шість багатоцільових гелікоптерів Sea King.

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