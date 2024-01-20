«Будуть нові оборонні пакети» – Зеленський про роботу з партнерами щодо оборонної підтримки «вже зараз»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готує роботу з ключовими партнерами конкретної оборонної підтримки «вже зараз, цими тижнями й місяцями».



«Готуємо подальшу роботу з ключовими нашими партнерами і щодо конкретної оборонної підтримки вже зараз, цими тижнями й місяцями. Будуть нові оборонні пакети. Я вдячний усім друзям України у світі, хто розуміє, що поле бою не може просто зачекати й що порятунок життів не може бути відкладений, і всім, хто намагається пришвидшити рішення, які потрібні – потрібні саме зараз», – сказав він у своєму відеозверненні.

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Зеленський нагадав, що лише протягом минулої доби на фронті відбулося понад сотню бойових зіткнень – інтенсивних боїв.



«Найбільш жорстко – в Авдіївці, Марʼїнський напрямок – Красногорівка, Лиманський напрямок, Сіверський напрямок, Купʼянський напрямок наш, Херсонський напрямок – в Кринках. Наша стійкість зараз, знищення ворога зараз критично важливі», – додав президент.

Під час свого виступу в Давосі цього тижня Володимир Зеленський заявив, що отримав «позитивні сигнали» щодо подальшої фінансової підтримки від Європейського союзу, а також сподівається, що Конгрес США найближчим часом схвалить рішення про подальшу допомогу для Києва.

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна потребує стабільних поставок зброї, щоб захищатись від російської агресії.

Міністр оборони Рустем Умєров 18 січня повідомив, що найближчим часом Франція поставить Україні шість САУ Caesar і виготовить 72 додаткові установки в 2024 році. Днем раніше президент Франції Емманюель Макрон оголосив про плани надати Києву нову партію з близько 40 крилатих ракет великої дальності SCALP, а також «кілька сотень» бомб.

Минулого місяця аналітики з американського Інституту вивчення війни наголосили, що постійна безпекова допомога Заходу, яка дає змогу українським силам відбивати поточні й майбутні російські наступальні дії і звільняти більше української території, «є єдиним курсом дій на даний момент, що може зробити постійною неспроможність Росії досягти максималістських цілей Путіна в Україні».