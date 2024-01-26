Сирський: сили РФ нарощують інтенсивність наступальних дій на Сіверському і Бахмутському напрямках

Російські війська нарощують інтенсивність наступальних дій на Сіверському і Бахмутському напрямках, заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

«На Сіверському напрямку противник продовжує наступальні дії, щоб покращити своє тактичне положення і створити умови для розвитку наступу в напрямку Сіверська. Силами штурмових груп за активної підтримки мінометних й артилерійських розрахунків намагається безуспішно атакувати на напрямку Кремінна, Григорівка», – написав Сирський у телеграмі.

За його словами, «свої невдачі в наступальних діях» загарбники компенсують збільшенням інтенсивності вогневого впливу, зокрема, протягом двох останніх днів «активно обстрілюють місто» з реактивної артилерії, застосовують удари авіації й дронів-камікадзе.

«На Бахмутському напрямку агресор веде наступальні дії, намагаючись прорвати нашу оборону північніше і західніше від Бахмута і розвинути наступ на Часів Яр. Проводить перегрупування своїх сил і засобів та застосовує підрозділи «добровольчого корпусу». Намагається безуспішно відновити втрачене положення в районах Кліщіївки й Андріївки», – йдеться в повідомленні.

Командувач Сухопутних військ додав, що через відсутність тактичних успіхів на окремих напрямках російські військові тимчасово перейшли до оборонних дій, водночас утримуючи штурмові групи «в готовності до ведення наступальних дій».

Сирський зазначив, що українські штаби й командири «вчасно реагують» на будь-які зміни оперативної ситуації.

«Наразі робимо ставку на виявлення важливих об’єктів окупантів засобами розвідки, нанесення точних вогневих ударів, застосування дронів-камікадзе і захист наших позицій за допомогою засобів радіоелектронної боротьби», – додав командувач.

Раніше сьогодні у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом доби на фронті відбулося 94 бойових зіткнення, а оперативна ситуація на сході й півдні України залишається складною.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський 26 січня заявив, що російські війська збільшили кількість наступальних і штурмових дій. «В операційній зоні ОСУВ «Таврія» ворог завдав 10 авіаційних ударів, провів 50 бойових зіткнень і здійснив 624 артобстріли», – заявив він.

Тарнавський додав, що українські військові тримають оборону і проводять «активні дії» на визначених напрямках.

Розвідка Великої Британії 21 січня заявила, що російська армія «наростила наступальну активність по всій лінії фронту, зазнаючи дедалі більших втрат».